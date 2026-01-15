斬斷10年菸癮 Andy花19天戒斷過程大公開

〔記者王靖惟／台北報導〕youtuber「Andy老師」與前女友家寧帳務糾紛不斷，近期因感冒久病不癒，驚覺身體不健康，再加上自己菸齡長達10年，遂求助戒菸門診，並接受鼻中膈彎曲手術，徹底根治呼吸道問題，日前他拍片宣布挑戰戒菸19天成功。

Andy老師表示，自己的菸齡已經有10年，戒治期間歷經焦慮、心跳加速等嚴重戒斷症狀，最後仍沒有選擇香菸，在家人與意志力的支撐下，最終在20天內戒菸成功，昨日也上傳最新影片，跟大家分享自己戒菸的心路歷程並坦言這是「人生中最困難的決定之一」。

Andy表示高中畢業時誤交損友染上菸癮，菸齡估計已達十年，決定戒菸的關鍵是因為一場感冒，因為長期夜咳、睡眠品質受到影響，健康狀況也亮起紅燈。他在醫師建議下規劃進行鼻中膈彎曲手術，希望從根本改善身體狀態，另外也前往戒菸門診尋求協助，戒菸初期並不輕鬆，常感到坐立難安，身心受到折磨，只能靠不斷靠著咀嚼戒菸口香糖轉移注意力。直到第15天，他才意識到自己對口香糖產生新的依賴，於是連同口香糖一併戒除，但就在第17天，半夜突如其來的心悸、焦慮與戒斷反應讓他瀕臨崩潰，但最終仍沒有選擇香菸，獨自咬牙撐過，如今已超過19天未再碰菸品。

期間返鄉時，他也鼓起勇氣向家人坦承多年抽菸的事，沒想到家人反應溫和，讓他如釋重負，戒菸過程雖然痛苦，卻慶幸那場感冒，讓他重新找回改變人生的契機。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

