在大陸B站流行幾個月的網路用語「斬殺線」，最近突然走進各大西方主流媒體，包括《紐約時報》、《經濟學人》都在本月連番刊出專文引用，其論點也不出意外地統一：「問：中國為何突然如此關注美國的貧窮問題？答：因為想掩飾自己的問題。」

其實西方媒體沒必要對自己城市鬧區裡日益嚴重的街友問題視而不見。大陸官方確實每年出版《美國人權報告》也都會提到相關現象，但汗牛充棟的文字往往淹沒在資訊海洋裡，很少在出版後的第二天還能上版面。「斬殺線」的厲害之處在於視覺效果，原來是指電子遊戲裡敵方（或我方）生命值血條見紅後不堪一擊的狀態。但經B站博主「斯奎奇大王」引用後，人們發現這畫面感滿滿的用語，用來形容因一場大病、車禍、失業而經濟地位大幅惡化的脆弱，簡直再合適不過了！

在此之前，經濟、社會學者曾以月光族、財務地獄、愛麗斯線，形容低收入就業；以「K型分化」描述股票愈漲、街友愈多。但僅以一個簡單遊戲詞彙迅速概括所有這類社會現象，還真只有「斯奎奇大王」。

他在美國西雅圖留學，因為專攻生物醫學，並兼任法醫助理，因此有機會見證美國底層社會的形形色色，及街頭倒臥屍體的悲涼故事。他在B站直播講述這些「8分親身經歷，2分聽來傳聞」的極度幽暗情節時，因太多血腥用語而常被平台中斷直播，所以又被網友戲稱「牢A」（經常在直播中坐牢的Alex）。因此他在網路影片裡使用大量遊戲術語，例如「高達」代表「大體」，撿高達、拼高達代表收屍、拼湊屍塊；「糖霜蘋果」代表黑幫殘忍處刑的被害人頭顱；「長生種」、「短生種」概括美國社會階層的鴻溝。

牢A也關注到部分中國留學生的處境。他以「留子泡芙」、「三通一達」描述少數被精心設計的女留學生與陪讀媽媽，出國前不經世事，卻在有心獵人的引誘下，陷入人財兩失的厄運。這些用語更精準擊中了崛起的大陸中產階級。特別在大陸的許多大學快速在全球排行榜竄升，「留學無用論」、「絕不用海歸」等聲音開始在社會蔓延時，牢A的冷酷描述讓留學「祛魅」幾乎到了矯枉過正的地步。

人的行為模式容易從一個極端到另一個極端：從「崇洋媚外」的極端，到一竿子打翻一條船的極端。牢A用的斬殺線和其他用語，雖然沒有斬殺他在美國街頭處理的「高達」，但卻因其豐富的畫面感，簡單一詞把留學從榮耀翻轉成恥辱。他描述的留學生個案，或許沒有代表性，但觀感性很強，衝擊波巨大，像是屠盡了中國社會的留美迷思，斬殺了許多中介的生意奶酪。

美國當然還是有日日新高的股市，杯觥交錯的派對，但除了極上流社會階層，大陸普通中產已經開始對美國祛魅，也會更考慮赴美留學、旅遊、移民的性價比。從效果來看，牢A的生動用語完勝中國對外宣傳部門，也讓人認識並感受到，在國際輿論場上話語權的競爭裡，語言文字的「畫面感」何其重要。（作者為香港中文大學金融系副教授）