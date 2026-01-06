斬首委內瑞拉會助長中國侵略？葛來儀斷言「不會」...指威脅是中方祭整套策略打擊台人信心

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉首都，短時間內即生擒左翼獨裁總統馬杜羅及其妻子，並押送回國進行審判，引發國際爭議。針對美方的斬首行動是否助長中國侵略台灣的行動，美國「馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀發文直言，「答案是不會」。但她示警，雖然中國軍力短時間內因解放軍貪腐和整肅問題被拖住，但轉而使用的「灰色地帶戰術」，意圖從台灣內部打擊人民信心，從而屈服中國。

葛來儀發文表示，華府對委內瑞拉進行軍事打擊，並抓捕該國領導人馬杜羅一事，提供機會給中國，將其描繪成霸凌小國的全球霸權，藉此達成削弱美國在全球的正當性的目的；不過中國不太可能因此次行動，在根本上轉變其對台策略。

葛來儀說，北京當局不會將美國無視國際法的作為，視作對台動用武力的有利正當理由。她指出，中國僅在符合自身利益時才會主張國際法和國際規範的重要，其他時候都選擇忽略；中國一向把台灣當作國內問題，因此不會多去著墨台灣問題與委內瑞拉事件間的相關性。



葛來儀提到，「美國對委內瑞拉的行動也非中國接管台灣的藍圖，抓捕台灣總統賴清德不太可能對北京當局想達成統一的目標有所幫助。」她表示，中國國家主席習近平針對台灣的方式是基於其自身邏輯和策略，同樣不太可能被近期美方行動和烏俄戰爭影響。



葛來儀也說，美國國防部近日發布的中國軍力報告點出，解放軍內部的貪腐和整肅問題，至少短期內正在限制中國的軍事能力，其中包括以可接受成本奪取並控制台灣的能力。



葛來儀示警，中國轉而依賴使用一整套的灰色地帶策略，逐漸在台灣公民心中加深絕望，使其最終屈服。她說，中國人相信時間是站在他們那方的，可以在不作犧牲、耗損資源的情況下統一台灣。



對於共產盟友委內瑞拉受到此次打擊，葛來儀說，中國將盡力保護其當地的經濟與商業利益，但也會設法避開川普在該地區的鎖定焦點，畢竟該國的地理位置遙遠，不包括在中國的核心利益當中，尤其須於預計四月登場的「川習會」前避免衝突。



葛來儀提到，到時川習會舉行，中國將推動其關注的優先議題，要求美方做出妥協，其中可能就包括台灣問題。

(圖片來源：中央社)

