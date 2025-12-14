斬首影片曝光！ 以色列精準獵殺哈瑪斯軍火頭子 車輛瞬間成火球

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東停火協議面臨重大考驗，以色列軍方13日證實，在加薩市的一次精準空襲中，成功擊斃哈瑪斯武裝派系「卡桑旅」(Izzedine al-Qassam Brigades)的高階指揮官薩德(Raed Saad)。隨著斬首行動的細節與影像陸續曝光，這起自10月停火以來最高層級的暗殺事件，恐讓脆弱的和平協議隨時崩盤。

以軍發言人肖沙尼(Nadav Shoshani)在社群平台X上發布消息，指控薩德不僅深度參與策劃了2023年10月7日的屠殺行動，近期更領導哈瑪斯「重新武裝並企圖再來一次(do it again)」。肖沙尼強調，薩德的行動嚴重違反停火協議，以軍此次是以「最精確的方式」將其清除。

據《華盛頓郵報》報導，薩德負責卡桑旅的作戰與武器生產。以軍聲明指出，薩德近期致力於重建哈瑪斯的軍事能力與武器製造產線，這是對停火協議的公然踐踏。事實上，早在2024年6月，以軍就曾鎖定薩德發動空襲，但當時未能得手。

報復士兵受傷 雙方互控違約

此次行動也加劇了雙方的互相指控。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)與國防部長卡茲(Israel Katz)發表聯合聲明，稱此次空襲是為了報復13日稍早發生的爆炸裝置攻擊，該攻擊造成兩名以軍士兵受傷。以方堅稱，協議允許其打擊「積極從事恐怖活動的目標」，因此並未違約。

哈瑪斯方面則強烈譴責以軍戰機攻擊「加薩市西部的民用車輛」，痛批此舉公然違反停火。據哈瑪斯說法，攻擊造成5人死亡、25人受傷，但截至目前為止，哈瑪斯尚未正式確認薩德的死訊。

外界擔憂，這起高層斬首事件將使原本就困難重重的第二階段停火談判(包括哈瑪斯解除武裝、以軍撤離等)更加遙遙無期。

