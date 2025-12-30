斬首成軍演關鍵詞！中專家吹噓實彈射擊亮點

▲解放軍東部戰區發布新的圍台軍演宣傳海報。（圖／取自東部戰區微博）

[NOWnews今日新聞] 中共解放軍東部戰區29日、30日，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空領域，展開「正義使命-2025」演習。中國國防大學教授張弛分析，此次軍演的關鍵詞是「斬首」，實彈射擊則有火力多樣、目標多元與方位多向的三大亮點。

綜合《央視新聞》等中媒報導，「中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。」

中國國防大學教授、軍事專家張弛表示，29日上午的演習，可以用4個關鍵詞概括，第一個是「覆蓋」，包括對台灣軍艦機目標、導彈陣地、軍港、彈藥倉庫、後勤設施等進行火力覆蓋，台軍的所有目標都在解放軍的火力網覆蓋之下；第二則是「封控」對台島的重要港口和航線進行封控；第三是「精打」，對台島的相關機動目標進行追瞄懾打，攻擊台軍從外部勢力購買的進攻性武器。

張弛指出，第四個關鍵字是「斬首」，演習對台獨分裂勢力頭目的重要形象目標進行了類比打擊，這就意味著，解放軍具備了強大的能力，隨時對台獨首惡分子精准制裁。

而針對解放軍進行實彈射擊，張弛也分析三大亮點，其一是「火力多樣」，除一般船艦砲實彈射擊，還有遠程箱式火箭砲實彈精確打擊演練、常規導引飛彈實彈射擊，展現出遠近銜接、高低搭配的火力。其二是「目標多元」，演練不僅封鎖台灣主要港口和軍事基地，還要切斷台獨分裂勢力能源進口主動脈，目標多元、面面俱到。第三則是「方位多向」，演練範圍從北到南、由西向東，把台島圍起來。如此一來台灣能源設施、港口和軍事基地，都在解放軍的火力網覆蓋之下，解放軍隨時聽令而動，實彈射擊和聯合打擊，能夠打掉台灣補給線、生命線和外逃線。

