斬首或全面開戰？美擬「精準打擊」反制伊朗 德黑蘭怒：讓美軍基地陪葬

國際中心／唐家興報導

面對美方步步進逼，德黑蘭官方強硬表態，只要任何外部勢力敢介入伊朗內政，其國防部隊將立即鎖定美軍與以色列基地，視為「合法回擊目標」。圖為伊朗最主要海軍威懾戰力-基洛級潛艦。（圖／翻攝自維基百科）

中東火藥庫即將引爆！隨著伊朗境內暴力鎮壓示威愈演愈烈，美國政府正緊盯德黑蘭一舉一動，白宮內部更傳出已針對伊朗局勢擬定一系列軍事與非軍事回應選項。從精準空襲到網路干預，華盛頓正處於關鍵轉折點，這場可能使局勢「國際化」的對峙，正讓全球緊繃神經。

【美國權衡軍事與非軍事選項】

根據外媒報導，美國總統及其國安顧問近期頻繁召開祕密會議，焦點全鎖定在伊朗。據CNN掌握消息，白宮已聽取包括空襲、網路戰及經濟制裁在內的「精準打擊」方案，而非貿然發動全面入侵。美方此舉旨在重挫德黑蘭的鎮壓能力，卻也如履薄冰，深怕一個不小心就點燃區域全面戰火。分析人士警告，美軍若真的動手，恐將以色列、沙烏地阿拉伯及黎巴嫩等盟友與敵對勢力捲入，讓衝突瞬間國際化。

伊朗境內鎮壓示威愈演愈烈。（圖／翻攝自X）

【伊朗政府警告可能回擊】

面對美方步步進逼，伊朗政府也不是省油的燈，已發出毀滅性警告。德黑蘭官方強硬表態，只要任何外部勢力敢介入伊朗內政，其國防部隊將立即鎖定美軍與以色列基地，視為「合法回擊目標」。這番狠話不僅展現伊朗對美軍存在的高度敏感，更預示著一旦開戰，規模將不限於伊朗邊境，而是整個中東的全面浩劫。

【伊朗軍隊實力與部署現況專業解讀】

要看懂美伊衝突，就必須了解伊朗神祕的兩套軍事體系：「伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）」與「傳統武裝部隊（Artesh）」。雖然名義上都是軍隊，但在實戰與政治影響力上，革命衛隊才是掌握核心權力、讓美軍最為忌憚的精銳部隊。

【革命衛隊：核心力量與獨立架構】

直屬於最高領袖的「革命衛隊」擁有超過12.5萬名現役成員，甚至握有強大民兵組織Basij作為戰時後盾。這支部隊不受傳統國防部管轄，海陸空與情報單位一應俱全，更掌握了伊朗最引以為傲的彈道與巡航飛彈庫存。在非對稱作戰中，革命衛隊的戰略打擊能力，是伊朗反制西方最強大的盾牌。

革命衛隊的戰略打擊能力，是伊朗反制西方最強大的盾牌：圖為衛隊步兵。（圖／翻攝自維基百科）

【武裝力量規模與常備軍】

根據軍事專家評估，伊朗目前擁有約61萬名現役軍人及35萬名預備役，動員能力驚人。搭配其國內近年來突飛猛進的自主研發武器系統，讓伊朗的軍事實力在「全球火力」排名中穩居前20強，這也是美方不敢輕易發動地面戰的主因。

【彈道與巡航導彈能力】

伊朗的殺手鐧莫過於「遠程打擊」。其彈道與巡航飛彈射程覆蓋整個中東，甚至能精準鎖定境外美軍基地。近年亮相的「Qassem Bassir」中程彈道導彈，更展現出強大的抗干擾與精準度，對美方與盟友構成實質威脅。

【海軍與無人作戰平台】

在海上，伊朗則採取「非對稱小艇戰術」，並部署如「IRIS Shahid Bagheri」等UAV母艦。這些移動的無人機平台，讓伊朗能將打擊範圍延伸至遠洋，不再侷限於近海，大幅增加了美軍艦隊的巡航風險。

【分析總結：美國選項與伊朗軍力對抗潛勢】

目前白宮的策略天平，正在「強化制裁」與「有限打擊」之間擺盪，全面入侵的可能性微乎其微。畢竟，伊朗龐大的導彈庫存與多層次防禦體系，注定讓任何侵略者付出慘痛代價。隨著德黑蘭放話回擊，未來中東局勢恐將陷入更難預測的「戰火邊緣」。

新聞參考來源：

CNN、伊朗革命衛隊結構與功能介紹及武器與海軍部署資料（維基百科）、伊朗軍力排名與規模評估（全球火力）、 CFR 有關IRGC與區域影響力分析等。

