斬首案遭起訴首現身 館長力挺黃國昌選新北讚：一路走來始終如一

民眾黨主席黃國昌新北後援會成立大會今（11日）下午登場，前黨主席柯文哲妻子陳佩琪、稱兄道弟的好友「館長」陳之漢紛紛出席力挺，這也是館長在「斬首案」被起訴後首度現身，他直誇黃能力俱佳，「國民黨、民進黨加起來這幾年揭露的弊案，都不如黃國昌一個人」，還讚黃國昌「一路走來始終如一」。

館長在直播喊斬首總統賴清德，近日遭檢方起訴，今（11日）他出席後援會成立活動力挺黃國昌參選新北市長，他致詞表示，2019年時沒想過，黃國昌會在今年選新北市長，並稱當初只認為黃是個政客，但多年來看到他個人戰力贏過藍綠兩黨，館長認為，「黃國昌的論述、打貪能力，國民黨、民進黨加起來這幾年揭露的弊案，都不如黃國昌一個人做」。

館長還讚，黃國昌這麼好的一個人，一路走來始終如一，並稱去年「台灣政治史上最可惡、最悲慘的事情發生在民眾黨」，並憂心「黃國昌也要變貪污犯」，為此館長精神喊話：「2026年終於有機會」，請全台灣人支持黃國昌，還要在全台所有議員選舉支持民眾黨，「希望2026幫台灣寫下一個教訓民進黨、教訓賴清德的歷史」。

陳佩琪今早也預告出席，致詞時，她表示於公於私都會支持民眾黨、黃國昌，並憶及去年柯文哲遭關押時，「由黃國昌帶領大家、也給了她力量，讓她能夠撐過低潮」，同時她也肯定在黃國昌帶領下，民眾黨支持率谷底回升，也承諾，儘管不會親自投入選舉，但只要有地方議員新人或基層需要協助，都會承擔責任、盡力幫忙。





