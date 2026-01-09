斬首總統論踩法律紅線被起訴 陳之漢嗆「黨檢媒三位一體不是蓋的」

網紅館長陳之漢在直播中多次發表涉及武統、斬首等言論，甚至還點名要將總統「頭顱斬下來」。新北地檢署今（9）天偵查終結，認定其言論造成社會恐慌，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴，館長則在臉書回嗆「黨檢媒三位一體不是蓋的」。

煽動網友「精準斬首」 陳之漢辯沒犯意...僅評論新聞

網紅館長陳之漢去年在國慶日前開直播激烈抨擊，還恐嚇總統安全，還喊話中國說「兄弟我等你」，這番言論涉嫌煽動暴力，9日上午被新北檢依法提起公訴。

儘管館長辯稱自己沒有犯意，只是回應網友評論新聞，但檢方認為他先是對網友的武統言論表示贊同及歡迎，接著又將新聞報導所用軍事術語「斬首行動」，惡意衍伸成「總統頭顱砍下」的具體犯罪行為，已逾越社會相當性，並非言論自由保護範疇。

總統所到之處人潮聚集 恐釀公眾恐慌

雖然總統有國安特勤保護，但館長身為知名網紅，其言論有一定渲染力，任何人聽到恐嚇言語都會感到不安。而總統所到之處人潮聚集，可能造成公眾恐慌，已經構成恐嚇公眾及恐嚇危安等罪。

對此陳之漢也PO臉書回嗆，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。這回因為直播言論踩到法律紅線，後續是否被依法判刑，外界持續關注。

館長在臉書嗆「黨檢媒三位一體不是蓋的」。圖／翻攝自Facebook@飆捍

