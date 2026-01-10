斬首行動 北京沒有東施效顰的能力？／何溢誠

何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

美國拿下委內瑞拉總統馬杜羅後，旋即勒令委國代理總統立刻把中國勢力踢出去，緊接著宣佈無限期接管委內瑞拉石油出口，川普更明示，所得將用於購買美國製產品。這還真是一門強取豪奪、穩賺不陪的生意。

當被《紐約時報》記者問到，你川普對委內瑞拉的行動可能會對台灣提供前例，中國會不會效仿你攻擊台灣？北京為何不能以相同邏輯採取斬首行動控制台灣？川普滿臉不屑回答，北京認為台灣是中國的一部分，這是北京方面的決定。意指北京單方面的決定，美國只是認知而非承認。

接著再度強調，相信在我川普任內北京不會攻打台灣，不會採取斬首行動，否則，我川普會很不高興。言下之意，這既是美國霸權與軍事實力的展現，何況中國不是美國，台灣不是委國，中國不具備東施效顰的條件及能力。

最後宣稱，雖然我任內北京不會攻台，但如果美國有不同的總統，北京可能就會對台動手。這句話的潛台詞是，美國換總統，北京可能就會對台動武，其用意除了顯擺自誇他的能量與影響力外，凸顯只有他能威攝、壓抑中國武力犯台，也是順便說給賴清德和民進黨聽的，想要川普為其張開保護傘，只能對川普唯命是從，對他的要求照單全收。

這番話，聽到大陸耳裡當然不滋味，如今解放軍針對外部勢力區域拒止與反介入的能力，已非同日而語。正如蘇起所言，如果戰時需要，解放軍可以瞬間讓美軍戰機艦變成瞎子、聾子，可以不戰而屈美國之兵。美國戰爭部長赫格塞斯也承認，美國航母一旦靠近台海，就會成為東風快遞的活靶子。

川普把自己放的太大、自吹自擂；把中國縮的太小，一副戰略藐視的模樣，問題是兩大之間難為小，重點是台灣將如何自處？（圖片翻攝網絡）