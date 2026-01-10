斬首言論遭起訴！館長聲請總統出庭作證 賴清德8字回應

館長陳之漢（著灰色上衣）因「斬首言論」遭新北地檢署依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。（圖／CTWANT攝影組）

網路直播主「館長」陳之漢去年10月在直播中喊出「把賴清德的狗頭斬下來」，新北檢依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。陳之漢不滿起訴結果，昨（9）日再度於直播中質疑，「檢方有叫賴清德去作證嗎？有問過賴清德他很害怕嗎？」並揚言聲請賴清德親自出庭作證。對此，總統賴清德今（10）日回應：「被告才需要出席吧。」

陳之漢去年10月在網路直播中發表斬首總統相關言論，內政部警政署刑事警察局蒐集相關事證後，報請新北檢指揮偵辦，新北檢複訊後諭知新台幣15萬元交保。檢方昨日偵結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。

廣告 廣告

檢方指出，陳之漢在YouTube直播中發表「咱們就武統，27年就甭選了」及「把賴清德的狗頭斬下來」等言論，暗示支持武力犯台，並將新聞中的軍事術語「斬首行動」惡意延伸為具體對總統生命加害的威脅，已逾越一般社會可接受範圍，構成恐嚇公安。檢方強調，相關言論具有渲染力，足以引發公眾恐慌，且使用「狗頭」等貶抑詞彙，恐嚇犯意明確，非言論自由所能保障。

陳之漢遭新北檢起訴後，情緒激動再度於網路直播中質疑檢方辦案，並要求聲請賴清德出庭作證，甚至主張法庭應全程直播，稱若賴清德親口表示「我很害怕」，再另行討論。對此，賴清德今日回應表示：「被告才需要出席吧。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔8／中榮神外非法手術廠商背景起底 疑一人公司經營醫材批發、零售

業績爆表！ 電子五哥2025年營收破2兆大關創新高

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了