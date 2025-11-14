斬首論延燒 日本召見中國大使表強烈抗議

日本外務省表示，已在今天(14日)召見中國駐日大使。在此之前，中國駐大阪總領事薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，在社群平台發表斬首言論，引發爭議，這篇貼文已經被刪除。

日本外務省在一項聲明中表示，已召見中國駐日大使吳江浩，針對該國駐大阪總領事薛劍所發表的「極度不當言論」提出強烈抗議。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。



薛劍隨後轉發相關內容，並撰寫「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。做好覺悟了嗎？」等具攻擊性字眼。雖然該貼文隔天立刻撤除貼文，但仍遭日方強烈抗議。

日本外務省的聲明並補充說，東京敦促吳江浩，確保「中方採取適當措施」。(編輯：楊翎)