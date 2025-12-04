「斬首論」後沉寂3週！陸大阪總領事薛劍X帳號又現「新動作」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，風波至今未歇，大陸駐大阪總領事薛劍日前在社群平台X發出「斬首論」，引爆關注，而他的X帳號停擺約3週後，3日又重新開始活動。

日媒《J-CAST News》報導，薛劍的帳號沉寂3週後，3日突然恢復帳號運作，不過他並未發文或就「斬首論」做出任何說明，僅轉發大陸駐日大使吳江浩的一系列貼文。

這些貼文包括已故日相安倍晉三2006年10月訪中時明確表示，日方將繼續按《中日聯合聲明》處理台灣問題，這一立場沒有改變，日方堅持一個中國政策，不搞「兩個中國」、「一中一台」，不支持「台獨」等，隨後又轉發大陸貴州省村民扛上萬斤木樓「硬核搬家」，以及吉林省朱雀山的景色等。

於薛劍上月8日深夜在X轉發高市早苗「台灣有事」答辯報導，並用日語寫下，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」並附上憤怒的表情符號，引起譁然，隔天他雖刪除貼文，但仍引發軒然大波。

