斬首高市早苗貼文延燒！ 自民黨要求政府驅逐薛劍「列不受歡迎人物」

日本首相高市早苗日前表示，台灣有事可能構成「日本存亡危機事態」，日本得以行使「集體自衛權」。不料中國駐大阪總領事薛劍回嗆要斬首高市，引發日本朝野憤怒，自民黨考慮把薛劍列為不受歡迎人物，還有議員呼籲把薛劍驅除出境。

日本首相高市早苗10號在眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」台海遭戰艦封鎖，並伴隨武力攻擊，可能構成《安全保障法制》下的「存亡危機事態」，日本得以行使「集體自衛權」，相當於日本自衛隊可能會以武力介入中國侵台行動。

這番言論引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至以「斬首」威脅回嗆，自民黨11號決議，薛劍的X平台貼文是侮辱首相跟日本國民，強烈要求政府強硬回應中國，包含把薛劍列為「不受歡迎人物」。在野黨也同聲譴責，多名議員轉發貼文呼籲把薛劍驅逐出境。

中國駐大阪總領事薛劍以「斬首」威脅回嗆高市早苗。圖／翻攝自X

中共戰狼言論鬧得沸沸揚揚，美國總統川普日前接受福斯訪問也被問及此事，不過他沒有回應，而是重申自己跟中國關係友好，靠的是實力。路透社報導指出，日本官員討論存亡危機事態鮮少觸及實例，這回高市挑明說，似乎有打破「戰略模糊」立場的意圖。

