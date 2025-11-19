斬首高市早苗釀中日緊繃 她批：瘋的不是薛劍一個人，瘋的是整個中國

記者李鴻典／台北報導

中國駐大阪總領事薛劍不滿日相高市早苗「台灣有事」的說法，於社群暗示「斬首」，後續造成中日緊張關係升溫，台灣基進秘書長吳欣岱說，事實上，瘋的不是薛劍一個人，瘋的是整個中國。

日本首相高市早苗針對「台灣有事」表達明確立場，遭中國駐大阪總領事薛劍嗆斬首，引發國際關注。（合成圖／翻攝自中國駐大阪總領事館、高市早苗IG）

吳欣岱表示，怎麼有人會覺得，一個外交官失言，只是他的個人問題？高市早苗最近在日本國會被問到：「如果中國以軍艦封鎖台灣，是否會構成《存立危機事態》，讓日本可以行使集體自衛權？」她的回答非常明確——如果涉及武力攻擊，日本很可能會認定是存立危機事態。這等於再次宣示：台灣有事，就是日本有事。

就在這樣的背景下，中國駐大阪總領事薛劍，竟然在社群平台上轉傳文章並評論，暗示要將日本首相「斬首」。

吳欣岱提到，看到有人說：「他是不是瘋了？一個外交官怎麼講出這種話？還成天轉傳內容農場文章？」但事實上，瘋的不是薛劍一個人，瘋的是整個中國。如果你去看他的任期就更清楚了——薛劍 11 月底本來就要屆滿，早就到了「即將被調回」的時間點。

而在中國的外交系統裡，越接近離任的人，越有可能被拿來當黑臉：講那些北京想講、卻不便透過正式管道講的話。

反正要走了，得罪日本不是他的麻煩；但「展現對黨的忠誠、敢講狠話」才是他回北京後真正要交出的績效。吳欣岱表示，甚至，如果最後日本沒有提出強烈要求懲處，等薛劍照常屆滿返國，幾年後歷史留下的紀錄，可能會變成：「一個中國外交官公開威脅斬首日本首相，卻沒受到任何懲處。」在目前中國仇日情緒高漲的氛圍裡，說不定還會被解讀成「小日本不敢反抗」。

所以，今天我們看到的，不是一名外交官的個人失常，而是整個中國在面對日本強化防衛、面對台日安保連動時所展現的典型反應：用極端語言示威、用切割手法卸責、用民族主義來轉移內部壓力。

吳欣岱進一步指出，薛劍只是一個出口。真正的問題，是出口背後的那個國家。而這，正是台灣與日本都必須清楚看見的現實。

