「斬首」言論惹風波 薛劍隔3個月現身大阪 強調中日政策立場不動搖

有評論認為，高市早苗之所以能把其高人氣挹注給自民黨，習近平等中國領導階層的失誤功不可沒。 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 根據日本《富士新聞網》（FNN）報導，中國駐大阪總領事薛劍在去年針對日本首相高市早苗發表涉及「台灣有事」的斬首言論引發爭議後，本月 10 日出席中國駐大阪總領事館舉辦的春節賀年活動，似為近 3 個月來首度公開露面。

事件起於 2025 年 11 月初，高市早苗在日本國會答詢時表示，若「台灣有事」，可能構成自衛隊可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京方面認為，此說法暗示日本可能以武力介入台海情勢，對此強烈反彈並提出抗議，並呼籲中國公民避免前往日本，雙邊關係隨之降溫。

薛劍當時在其社群平台 X 帳號上針對高市發言表示，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」，言論一出引發日本輿論譁然與日方抗議。

《富士新聞網》（FNN）指出，根據中國駐大阪總領事館發布的訊息，薛劍在本月 10 日的春節活動中強調，「面對當前中日關係嚴峻複雜局面，中國的政策立場明確一貫，不會有任何動搖和改變」。他並意有所指地針對高市當時在國會的答辯表示，「敦促日本政府以實際行動，維護中日關係政治基礎與區域和平穩定大局」。

《共同社》則引述香港《明報》 11 日報導指出，薛劍因先前言論引發日本輿論反彈，曾缺席多項交流活動。此次公開出席官方活動，被外界視為在爭議後重新回到檯面。

