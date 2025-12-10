斬20年婚被封「浪漫離婚」！女星突揭尪出軌7年 送百件禮物想挽回

娛樂中心／綜合報導

中國女歌手龔琳娜曾哼唱無詞歌曲《忐忑》配上誇張神情，讓這首歌被網友封為「神曲」，後來參加《乘風2023》再度翻紅，沒想到去年（2024）宣布結束20年婚姻，更找來前夫合開最後一場音樂會，被形容是「浪漫離婚」，如今龔琳娜登上節目吐露離婚的真實原因。

龔琳娜近日登上節目鬆口早在7年前，前夫就曾向她坦承出軌，而真正讓她發現自己與前夫女友不同之處，是有次到德國找前夫後，龔琳娜才知道女方每天都會送前夫一項禮物，「我從來沒有這樣關心過他」，於是返回中國的龔琳娜決定做出改變，即使知道遭到前夫背叛，龔琳娜仍希望挽回婚姻。

龔琳娜透露當時每天都會準備禮物給前夫，「我準備了100多件」，坦言禮物並非每一樣都花錢購買，就算只是一片葉子，她也會放進盒子中，並附上翻翻譯後的德文話語送給前夫，龔琳娜表示這樣的舉動並不是討好前夫，而是一種自我治癒的方式，雖然龔琳娜想要挽回，不過最後兩人的婚姻仍以失敗告終。

龔琳娜希望挽回婚姻。（圖／翻攝自微博）

