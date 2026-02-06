斯他汀藥62項副作用與藥無關？專家：難直接套用亞洲族群

國際期刊《刺胳針》（The Lancet）今日刊登一項逾12萬人大型研究指出，62項斯他汀藥仿單列出的「副作用」，其實都與藥物無關。（藥物示意圖：shutterstock／達志）

斯他汀類藥物（Statins）是臨床治療高血脂最有效的一線降血脂藥物，國際期刊《刺胳針》（The Lancet）今日刊登一項逾12萬人大型研究指出，62項斯他汀藥仿單列出的「副作用」，其實都與藥物無關，現行警語可能誤導醫師與患者，影響服藥順從性。不過，國內專家認為，藥物副作用與人種、劑量有關，此研究難以直接套用到亞洲族群。

該研究納入19項大型隨機試驗，涵蓋逾12萬名受試者數據，以釐清斯他汀類藥物產品說明列出的「不良反應」是否真由藥物引起。結果顯示，66種潛在副作用中，62項與藥物無關，僅4種與斯他汀類藥物有明確關聯，分別為肝轉氨酶異常、肝功能檢測異常、尿液成分改變、水腫，且發生率極低，每年絕對風險增加值低於0.1％。

研究指出，斯他汀類藥物產品說明書列出的多數副作用，包括認知障礙、憂鬱、睡眠障礙、周邊神經病變等，與藥物本身並不存在因果關係。建議修訂藥物副作用說明，及其他官方健康資訊，以便患者及醫師能就此類藥物治療做出充分知情的決定。

斯他汀類藥物在全球用量極大，我國健保署統計，斯他汀藥在2024年台灣健保總申報量超過10億次，占當年總申報量5.4％，臨床使用時間長、處方量也極大，目前已發展至第四代。

針對《刺胳針》該項國際研究，國內如何看待？新光醫院心血管中心教授常敏之認為，副作用資訊常導致患者因恐懼而擅自停藥，進而增加心肌梗塞與中風風險，該研究提醒相關單位重新審視、修訂藥物資訊標籤，且應強調斯他汀類藥物在心血管保護上的巨大效益。

不過，臺北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳肇文指出，此研究必須審慎解讀。目前絕大多數斯他汀類藥物的臨床試驗是在歐美進行，受試者以白人族群為主，無法完全代表亞洲人族群，且不同地區用藥劑量存在顯著差異，美國使用劑量最高、歐洲次之、日本相對保守。

日本過去在第二代斯他汀類藥物的臨床試驗顯示，在達到相同療效情況下，日本病患所需劑量僅約美國8分之1，顯示藥物反應在不同人種與體質，有顯著差異。陳肇文說，台灣以雙盲設計的斯他汀類藥物臨床試驗非常少，大多為觀察型研究，因此不宜完全依循歐美數據直接套用。

陳肇文認為，斯他汀類藥物的療效與副作用都與使用劑量高度相關，不論是已罹患心血管疾病的患者或是預防性用藥者皆可使用。在輕症、低風險族群中，若使用較低劑量，藥物帶來的不適感可能相對被放大，使副作用在主觀感受上顯得更明顯。然而，這類差異在本研究中並未被清楚區分。

陳肇文提醒，藥物副作用是臨床上難以驗證與研究的議題，多數情況只能依病人回報或觀察到的現象進行紀錄，且常見副作用如頭暈、肌肉痠痛、疲倦或情緒低落難以量化。這項研究結果可作為理解藥物安全性的參考，但仍無法取代臨床試驗與實務經驗，不宜僅憑單一研究就貿然調整現行治療指引。

