誰會忘了Simon&Garfunkel唱的那首〈Scarborough Fair〉呢？在友人傳來的影片中，我跌回了激情的70年代。半個世紀已悄然逝去，然而靜謐典雅的旋律，依然如夢似幻。和諧的二重唱與歌詞中重覆的香草意象，將流淌的青春帶回那飄著歐芹、鼠尾草、迷迭與百里香的市集。

歌聲中，有人輕輕敘述了十六世紀在蘇格蘭一段淒美的愛情故事。一位英俊的維京海盜，在北約克郡斯卡伯勒市集上，愛上了為他縫製無縫亞麻襯衫的姑娘。每次航行此岸，他總不忘為她帶上一束鮮花。然而，不幸的海盜被捕，判了絞刑。臨刑前，他唱起這首蒼涼之歌——Are you going to Scarborough Fair？他請求世人轉告心愛的姑娘，為他再做一件亞麻襯衫，在海水與沙岸間，尋一方永眠之地，並別上一束石楠花。鐵漢執著的柔情，細膩而又深沉，令人為之動容。

隔日午後，在朋友住處，見他搬出件近來收藏的藝術品。那一刻，我差點驚呼出聲。昨日斯卡伯勒的旋律仍縈繞不散，今天竟然出現如此有趣的巧合。

那是一尊錫製的維京海盜雕像：錫兵右手持長矛，左手握戰斧，腰佩長劍。彷彿傳說中殺燒擄掠、兇猛的武士就在眼前。此刻他頭戴牛角小盔、身披戰袍鎧甲、足登尖靴，魁梧的肩甲微微前傾，模樣十分駭人。厚重的金屬質感使作品顯得越加威武，工藝之精湛令人驚嘆。不過，有一點令人不解，我輕輕撥弄著雕像手肘、長矛、胸間的零亂鉛絲：「這是幹麼的？」

朋友笑而不答，手指移向頭盔下寬厚的臉龐。再俯身細看，不禁令人會心一笑。錫兵鬍鬚拉碴、眼皮浮腫半垂，彷彿一旦闔上就再也張不開了。疲憊使得他臉部因呵欠而扭曲，完全是那種只要輕輕一推，就會轟然倒下、再也叫不醒的模樣。不過，那姿態像是為了紀律、為了榮譽，在打盹與堅持之間，苦苦硬撐著。

這尊雕塑出自法國天才藝術家Emile Laude之手，他以驚人的細膩手法，將「疲憊」凝固在雕像裡。武士低垂的眼皮、微傾的姿態，彷彿連時光也隨之倦怠。大師不僅精於形體的塑造，更擅長在靜默中注入敘事。那帶著諷刺的幽默，讓人初看莞爾，再看卻陷入沉思。更妙的是那神來一筆的鉛絲蛛網，輕巧地纏上武士肩甲，而他竟渾然不覺。

抬起身，彷彿耳際又是斯卡伯勒的旋律，不過，這回還伴著某種規律而安穩的鼾聲。