《斯卡羅》作者陳耀昌醫師病逝 公祭將在12月9日在台北懷愛館舉行

知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅、電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」的醫師陳耀昌過世，享壽76歲。 圖：文化部／提供

[Newtalk新聞] 知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要台灣歷史小說家的醫師陳耀昌於本月17日病逝，享壽76歲。文化部為了感念陳耀昌透過醫療和文學表達出他對臺灣這塊土地和人民的愛，呈請總統明令褒揚。而陳耀昌醫師公祭將於下月九日上午11時10分在台北市懷愛館景行樓1樓景明廳舉行。

陳耀昌1949年生於台南府城，台南一中畢業後，考入國立台灣大學醫學院醫學系，並赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究。返國後，他在台大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「台灣骨髓移植教父」。

此外，陳耀昌曾擔任國家衛生研究院幹細胞研究中心首任主任、台大醫學院法醫學研究所創所所長與台灣細胞醫療協會創辦人，推動《法醫師法》三讀通過及細胞醫療相關政策，並長期關注漢生病患者人權，獲2020年度「台灣醫療典範獎」；亦曾擔任國大代表。

除了在醫學上擁有豐富成就，陳耀昌還於2016年出版《傀儡花》，以1867年羅妹號事件與南岬之盟為背景，描述排灣族斯卡羅酋邦、清帝國與美國的衝突、協調與發展，獲「台灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，作品後來更被公視改編為影集《斯卡羅》，獲得第57屆電視金鐘獎戲劇節目獎。

不只《傀儡花》，陳耀昌醫師還陸續完成《獅頭花》、《苦楝花Bangas》，以及入圍2021年「台灣文學獎金典獎」的《島之曦》等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。

2023年，他發起關於「台江風雲400年・內海陸化200年」的歷史論壇，以台南地景與原住民／平埔族記憶為題，分享台江內海變遷與府城前世今生，展現其對家鄉與島嶼歷史的重視。

