「斯卡羅」作者陳耀昌醫師逝世 醫界文化界深感不捨

台灣醫學界與文化界於今(17)日傳來噩耗，長期投入造血幹細胞治療、台灣歷史與族群研究的重要人物—陳耀昌醫師辭世。台南市政府表示，陳耀昌醫師在醫療研究與文化書寫領域皆具深遠影響，其離世對台灣醫學、文學與史學界皆是重大損失。

陳耀昌醫師出生於台南，回國後即投入骨髓移植相關研究，並帶領團隊完成國內首例自體與異體骨髓移植，為台灣造血幹細胞治療奠定基礎。他的相關研究成果，使許多血液疾病患者得以獲得新的治療契機，被視為國內造血幹細胞移植的重要奠基者。

除了醫學成就外，陳耀昌醫師長期關注台灣多族群歷史，並以人文研究與文學創作介入公共討論。他以史實為底，結合文學敘事撰寫多部作品，包括以牡丹社事件為核心的「傀儡花」(後改編為公視劇集「斯卡羅」)、描述台灣不同族群互動的「福爾摩沙三族記」等，補足台灣過往較少被提及的歷史視角。

近年來，陳醫師的作品更跨足影視、舞台劇等文化領域，促使更多大眾重新關注台灣的歷史記憶。他的研究方法與創作觀點，也成為教育界與文化研究領域的重要參考資料。

陳耀昌醫師的多元創作與研究，深刻反映他對台灣歷史、族群與土地的關懷。尤其身為台南子弟，他的文化視野與書寫精神，也象徵著台南深厚的歷史底蘊與城市氣質。 作為臺南子弟，陳醫師的文化書寫也深刻體現臺南這座城市的精神：歷史、族群、多元與包容。他的離去，不僅讓臺南失去一位優秀醫者，更失去一位替臺灣文化奠基的重要知識份子。 臺南市長黃偉哲代表市府與市民，向陳醫師家屬致上最深慰問，並感謝陳醫師以一生實踐「醫者慈心、文化自覺」的精神。他也表示，市府將研議透過文化紀念、閱讀推廣或展覽等形式，讓更多人認識陳醫師對臺灣的貢獻，讓他的精神持續在下一代生根。

