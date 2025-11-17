《斯卡羅》原著作家、台灣血液腫瘤權威陳耀昌癌逝 享壽76歲

​台灣血液腫瘤醫學權威陳耀昌今（17）日傳出於台大醫院病逝，據傳因癌症復發離世，享壽76歲。對此，台大醫院表示，因涉及病人隱私，不便證實相關訊息。陳耀昌在64歲時曾罹患攝護腺癌，接受放射治療後康復，疑似近日病情再度復發。

陳耀昌曾任台大醫院血液腫瘤科醫師超過30年，1983年完成台灣第一例的骨髓移植，為台灣骨髓移植的先驅，並奠立骨髓庫基礎。陳耀昌於1993年到1995年多次赴越南胡志明市，協助越南成立骨髓移植中心。

陳耀昌也是幹細胞研究開拓者，2002年到2004年擔任國衛院第一位幹細胞中心創所主任，2014年創辦台灣細胞醫療協會。2004年擔任台大法醫學研究所創所所長，2005年推動「法醫師法」三讀通過。

陳耀昌曾投入政治界，1996年至2003年陳耀昌擔任民進黨不分區國大代表、行政院顧問，2006年參與倒扁活動並退出民進黨，成為紅黨黨主席，而後又退出紅黨。此外，自2008年到2020年、2022年到2024年擔任衛福部漢生病病患人權保障及推動小組召集人。

陳耀昌也是少見的台灣史小說家，其創作第一本小說《福爾摩沙三族記》即入圍文化部「2012台灣文學獎」；而2016年出版小說《傀儡花》被公視改編為電視劇《斯卡羅》。之後陸續出版的《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》都廣受好評。

