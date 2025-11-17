《斯卡羅》原著陳耀昌醫師離世 曾形容如「嫁女兒」！共享金鐘大獎榮耀

陳耀昌出席《斯卡羅》定名記者會。公視提供

台灣血液腫瘤醫學權威醫師陳耀昌17日傳出於台大醫院病逝，享壽76歲，他生前所著《傀儡花》曾被導演曹瑞原改編成戲劇《斯卡羅》，在第57屆金鐘獎上入圍13項受矚目，最終也獲得當年戲劇類最大獎「最佳戲劇節目獎」。

陳耀昌曾用「女兒」形容《斯卡羅》一劇，出席定名記者會時，曾表示：「2016年我生了一個『女兒』，感謝公視、感謝曹導對我這個『女兒』非常疼惜，今天彷彿看到女兒訂婚，非常開心。」

陳耀昌（左三）、曹瑞原（中）共享《斯卡羅》奪金鐘大獎榮耀。公視提供

支持《傀儡花》更名《斯卡羅》！展現台灣原民文化精髓

《傀儡花》以歷史上1867年美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端外海發生船難事件為主軸，描述船員登岸求生因誤闖原住民領地遭戫首，美國駐廈門領事李仙得（法比歐飾）奉命前往調查，而後與琅𤩝十八社大股頭卓杞篤（查馬克·法拉屋樂飾）簽署和平盟約「南岬之盟」的故事。

對於《傀儡花》被更名為《斯卡羅》，陳耀昌也曾表示，本書因為是台灣史小說，為反應清治時期的台灣，故使用當年清朝官方文書之用語，包括「羅妹號」（而非「羅發號」）及「傀儡山」、「傀儡番」，而書名《傀儡花》原意為地域名和虛構角色「蝶妹（温貞菱飾）」的結合。

但為了避免衍生不必要之誤會，陳耀昌也同意在影視作品上如有更符合的片名進行更改，希望能展現台灣原住民部落文化的精髓，也能維持原著所欲傳達的族群「和解、共生」、「多元文化」、「多元史觀」、「多族共榮」的台灣，以打入國際市場為前題，讓全球增加對原住民及南島文化的了解。



