《斯卡羅》原著陳耀昌離世 導演曹瑞原感念：引領重拾台灣歷史碎片

曹瑞原（中）曾改編陳耀昌（左三）著作，打造金鐘劇《斯卡羅》。公視提供

台灣血液腫瘤醫學權威醫師陳耀昌17日傳出於台大醫院病逝，享壽76歲，他生前所著《傀儡花》曾被導演曹瑞原改編成金鐘劇《斯卡羅》，獲知噩耗，曹瑞原也發聲哀悼，並形容：「陳醫師溫文儒雅，深具儒家風範。他交友廣闊，為人善良，和他相處不會有長輩的壓力，總是溫柔耐心相待，胸襟開闊。」

對於改編陳耀昌的作品，曹瑞原也分享：「第一次接觸到陳耀昌醫師的作品《傀儡花》，對我有很大的震撼和啟發，讓我對於台灣歷史縱向的了解，有了新的認識。我深覺我們對台灣這片土地的了解太少，對島嶼母親的容顏認識有限，透過《斯卡羅》的拍攝，帶領我們把台灣歷史碎片重拾回來。」

一生熱愛台灣！精神令人敬佩

曹瑞原感念陳耀昌對台灣的付出，「陳醫師對台灣極其深愛，雖在醫學上已有極大的成就與貢獻，但他全心投入對台灣歷史的探索與挖掘，極其不易，讓人敬佩。一生熱愛台灣的醫師，請安息！」

陳耀昌曾出席《斯卡羅》定名記者會。公視提供



