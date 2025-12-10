斯國洪災過後 童軍協會共善家園復舊

南亞國家斯里蘭卡，遭逢嚴重洪災，當地的慈濟志工，啟動家園清掃行動，可倫坡和漢班托塔兩地志工，與童軍協會合作，協助受災戶整理家園。

泡過水的床墊，還有一座座堆得像小山一樣的廢棄家具，斯里蘭卡11月底，遭氣旋引發的暴雨和洪水重創，首都可倫坡的哥達圖瓦地區，幾乎家家戶戶都受災，慈濟在12月初啟動災後復原行動。

受災戶 拉爾：「洪水退去後，我原本自己清理，但一個人真的要清理很久，幸好今天有你們的支援，也幫其他受災戶清理，我們很感謝你們的幫忙。」

廣告 廣告

志工 艾瑞卡：「這次的洪災，讓我想起2004年，南亞海嘯後的情景，當時我很無助，幸好我的朋友幫助我災後清理，所以我懂這些受災戶的心情，今天我們志工這麼多人來幫忙，相信能給他們很多支持力量。」

同理受災戶的無助，慈濟與當地童軍協會合作，一戶戶地幫他們把家恢復原貌。

受災戶 莫罕默德：「今天你們對我們的幫助，我和我太太將永遠不會忘記的，你們的到來與付出，對我們來說意義重大，沒有人能像你們這樣無私地幫忙。」

童軍協會成員 攸賽法：「清掃洪水淹過後的住家並不容易，泥巴、汙漬、臭味，都很難清，有些物品還要丟掉，因為有慈濟的協助 ，我們看到許多家庭，臉上重新露出笑容。」

志工協助受災家庭整理家園，不只是體力活，也給予了他們重新開始的希望。

更多 大愛新聞 報導：

斯里蘭卡洪澇未平 恐又一波強降雨

訪視培訓現場實作 考驗智慧激發悲心

