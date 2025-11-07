斯國醫療苦境 弱勢農民無力治白內障

慈濟在斯里蘭卡農村「賓吉利亞」(Bingiriya)舉辦義診，竟找出四百多位白內障患者，由於經濟低下，他們有病不治。慈濟已經進一步、分階段、分批，為他們進行白內障手術，第一批手術手61人。

白內障病患 謝爾頓：「這種(白內障)手術很昂貴，而且生活費也很難負擔，我參加了，在賓吉利亞舉辦的義診活動，那天我就登記了手術。」

有道是「窮」沒生病的資格，確實是骨感的現實。在斯里蘭卡，一個簡單的白內障手術，就很可能拖垮全家。

白內障病患 利拉瓦蒂：「我有一個兒子和兩個女兒，我不想在他們經濟狀況不佳時，去打擾他們，我太高興了 非常感謝你們。」

生了病、丟了工作，陷入「窮上加病 窮更窮」的惡性循環。今年8月慈濟在斯里蘭卡舉辦義診，抓出468 位白內障患者，這場10月活動，就是要為他們進行免費手術。

術前血糖等檢查都不能簡化，然而患者實在太多，第一批挑出61人開刀。術後傷口都還沒拆封，想到此生還能看到「高清影像」，患者們忍不住給慈濟一個讚。

白內障病患 利拉瓦蒂：「我們也應該支持，這樣的慈善行為，這是一項，非常有價值的慈善事業。」

白內障病程從輕度到失明，其實有不少可以挽救的機會，推動慈善醫療手術，協助弱勢甩開疾病，從此走上更順利的人生。

