斯塔默否認訪華期間「躲在床單下換衣服」

（德國之聲中文網）此前有報道稱，英國前首相特雷莎·梅及其隨行人員在2018年訪華期間曾被建議在被子裡更衣，以防房間內可能被安裝了間諜攝像頭。對此，斯塔默在接受英國GB News采訪被問及是否采取類似做法時回答說：“沒有，我可以確認我沒有這麼做。”

據英國《衛報》報道，英國高層訪華，強化的安全措施早已成為慣例，包括使用一次性手機、臨時SIM卡、臨時電子郵箱，以及避免在非安全區域進行敏感交流等。英國官員普遍假定“一切都可能被監聽”，敏感對話只能在英國駐華使館的安全空間內進行。

據稱，斯塔默及其團隊此次中國之行攜帶了臨時“一次性”手機和筆記本電腦，以避免設備遭到北京方面的黑客攻擊。斯塔默也表示，他對訪問期間可能存在的安全風險保持清醒認識。

他對GB News說：“我一直認為，我們需要在關注國家安全的前提下，把握機遇。”

他同時強調，與中國保持接觸是必要的：“我認為完全把頭埋在沙子裡是錯誤的。這是世界第二大經濟體。如果把香港算上，它是我們第三大貿易伙伴。有太多理由與中國接觸，把握機遇，但我們必須保持警惕，始終把國家安全放在首位。”

駁斥特朗普對中英關系“危險”的批評

斯塔默駁斥了美國總統特朗普關於英中關系“危險”的說法。特朗普此前在接受記者提問時對斯塔默訪華表示不滿。

特朗普說：“我認為這對他們來說非常危險，我覺得加拿大與中國開展業務甚至更危險。”他還表示，加拿大目前“表現不佳”，並表示“不能把中國視為解決之道”。

對此，斯塔默在上海接受采訪時表示，他認為特朗普的言論“更多是在談論加拿大，而不是英國”。他對天空新聞（Sky News）說：“我看到了特朗普總統的評論。公平地說，我認為他可能更多是在談加拿大，而不是英國。”

斯塔默補充稱，美英仍是“非常親密的盟友”，並表示他此次訪華行程已事先與特朗普團隊溝通過。他還提到，特朗普本人計劃於4月訪問中國。

訪問成果與爭議

斯塔默表示，此次中國之行“非常成功”。在上海這一重要金融中心，他先後會見了中國設計專業大學生，並在外灘一處場地出席英國品牌展示活動並發表講話。

斯塔默上海之行為此次中國訪問畫上句號。此前，斯塔默的政治對手指責他在訪華期間對中國國家主席習近平“卑躬屈膝”。對此，斯塔默強調，改善對華關系既能帶來經濟利益，也有助於在存在分歧的問題上與北京展開接觸。

他表示，與習近平的會談促成了中方解除對部分英國議員的制裁。

根據此次訪問達成的協議，蘇格蘭威士忌的關稅將下調至5%；同時，英國公民赴華停留不超過30天將不再需要簽證。

此外，英國最大能源供應商章魚能源（Octopus Energy Group）宣布，將與中國的碧澄能源（PCG Power）成立一家新合資企業，計劃在中國開展可再生能源交易業務。

斯塔默辦公室還表示，不排除中國國家主席習近平未來訪問英國的可能性。習近平上一次對英國進行國事訪問是在2015年10月。斯塔默對GB News表示，他希望習近平能出席明年由英國主辦的二十國集團（G20）峰會。

