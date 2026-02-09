斯塔默撐不過這周? 艾普斯坦風暴襲擊唐寧街 幕僚長辭職 首相職位危在旦夕

曾經擔任英國首席大臣、駐美大使的工黨資深成員曼德森勳爵也被捲入艾普斯坦案相關爭議中，隨後主動宣布退出工黨。 圖：翻攝自 @KELMAND1 X 帳號

[Newtalk新聞] 英國政壇近日因艾普斯坦案相關檔案持續發酵，引爆人事與政治責任爭議。多家外媒指出，英國首相斯塔默正面臨來自反對派與部分輿論的辭職壓力，執政團隊也出現高層異動，風波持續擴大。

根據《路透社》等媒體報導，已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件曝光後，外界關注英國工黨資深政治人物曼德森（Peter Mandelson）與其過往往來關係。曼德森於 2024 年被任命出使華府，此一任命如今遭到重新檢視，並被認為對斯塔默政府造成上任以來最嚴重的政治衝擊之一。

已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件曝光後，外界關注英國工黨資深政治人物曼德森（Peter Mandelson）與其過往往來關係。

唐寧街隨後證實，首相首席幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）已提出辭呈。麥克斯威尼在辭職信中表示，自己對於建議任命曼德森一事「承擔全部責任」，並承認該決策是錯誤判斷，已對政黨、國家以及公眾對政治體系的信任造成損害。他同時指出，自己在知悉曼德森與艾普斯坦關係背景下仍提出相關人事建議，決定為此負起政治責任。

此外，有消息人士透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在曼德森獲任命為英國駐美大使之前，曾就相關背景問題向英方提出過關切與提醒，但具體溝通內容尚未獲官方完整證實。

英國首相斯塔默正面臨來自反對派與部分輿論的辭職壓力，執政團隊也出現高層異動，風波持續擴大。 圖:翻攝自X帳號@mr_alguaci