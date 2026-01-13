斯塔默政府重挫！挨軍方批「自我傷害」 英上議院否決查戈斯群島讓渡案

英國首相斯塔默（Sir Keir Starmer）推動的「查戈斯群島讓渡法案」再度遭遇重大挫敗。英國上議院（House of Lords）日前以壓倒性票數通過一項正式反對動議，將該法案退回下議院，要求國會議員重新辯論與表決。 圖：翻攝自 X British Intel

[Newtalk新聞] 據英國媒體《每日快報》報導，英國首相斯塔默（Sir Keir Starmer）推動的「查戈斯群島讓渡法案」再度遭遇重大挫敗。英國上議院（House of Lords）日前以壓倒性票數通過一項正式反對動議，將該法案退回下議院，要求國會議員重新辯論與表決。此次表決中，上議院以 201 票對 169 票通過所謂的「遺憾動議」（regret motion），對相關條約表達不滿與反對立場。該條約內容包括英國將支付高達 300 億英鎊，並把其領土查戈斯群島移交給模里西斯。這項安排已被多名前軍方高層形容為一種「自我傷害」行為。

多位前軍事領袖聯名致函指出，位於查戈斯群島的軍事基地是英國國家安全不可或缺的一環。該封信函指出，工黨在說明移交查戈斯群島理由時，「已到了失真與不誠實的程度」。

不僅如此，查戈斯群島居民也對此舉表達抗議。群島首席部長米斯利・曼達林（Misley Mandarin）指控工黨「喪失道德判斷」，並呼籲上議院否決相關安排。他表示，現任英國工黨政府正處於道德迷失的狀態，這已危及其與選民之間的連結，尤其是在工黨此次執政所獲得的選票，甚至少於 2019 年大選失利時的得票數。

曼達林進一步指出，儘管工黨擁有國會多數席次，但其實際獲得的支持票數，低於近代任何一屆政府，而查戈斯群島議題正是其「失去方向感」的具體例證之一。

在此背景下，相關團體已呼籲美國總統川普（Donald Trump）出面阻止該協議，甚至承諾若成功阻擋，將以他的名字為其中一座島嶼命名。依條約內容，英國將放棄對具高度戰略價值的迪亞哥加西亞（Diego Garcia）軍事基地的主權，該基地目前由英美兩國共同運作，是西方在印度洋安全行動中的關鍵據點。

批評者警告，此舉恐使中國取得戰略優勢。由於模里西斯與中國關係密切，未來中國可能藉此進入該區域。英國政府則強調，協議已確保軍事基地至少 99 年的使用權，但反對者認為，該安排削弱英國主權，並開創危險先例。

與此同時，斯塔默也面臨新的政治壓力。因超過一百萬人連署要求立即舉行大選，他被迫進入一場國會辯論。不過， X 《British Intel》指出，這場辯論僅具程序性質，目的在於消化民怨，而非真正回應民意，政府並無意採取實際行動。X 《British Intel》指出，百萬連署本應是重大的政治警訊，但工黨政府卻選擇將其視為可被管理的雜音，持續推動被批評為傷害退休族群、農民與勞工家庭的政策。外界質疑，在如此強烈的反彈下，斯塔默所強調的「授權」與「穩定」已失去正當性與道德權威。

