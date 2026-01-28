斯塔默訪中前夕遭爆料! 中國「鹽颱風」行動駭入唐寧街高官手機長達4年

英國首相斯塔默訪中前夕，英媒報導中國駭客透過「鹽颱風」行動入侵英國唐寧街高官手機，竊取通訊與位置資料。 圖：翻攝自英國首相府（資料照）

[Newtalk新聞]

在英國首相斯塔默前往中國進行一次成敗攸關的訪問之際，英國《電訊報》和《泰晤士報》近日報導，與中國有關聯的駭客從 2021 年至 2024 年間秘密入侵英國唐寧街多位高級官員及其助手的手機，竊取私人通話、短信、即時訊息及位置資料。受影響的目標包括前首相強森、特拉斯，以及蘇納克的親信。入侵行動可能仍在持續進行中。

這項名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的駭客行動，被認為是中國全球間諜計畫的一部分，先前亦曾針對美國及其他盟國的通訊與情報系統發動攻擊。英國情報人士指出，駭客行動已深入唐寧街核心，不僅能獲取高層私人資訊，也可能影響政府決策與政策制定。

廣告 廣告

報導指出，英國政府允許華為與中興的通訊設備進入國內市場，為中國駭客提供了監控通道，使其能長期取得英國高官及公民通訊內容。據稱，強生、特拉斯和蘇納克的手機通訊可能被監控超過 4 年。

中共駐倫敦「超級大使館」項目設計圖顯示，建築群地底將興建多達208個隱蔽房間，其中部分密室距離承載英國核心金融數據的光纖電纜僅約一公尺。 圖：翻攝自 X Politics UK

以色列情報單位摩薩德在發現異常後，多次向英國軍情五處（MI5/MI6）發出警告，但未獲有效處理。摩薩德因此決定暫停與英國的情報共享，造成五眼聯盟協作受阻，報導形容這是對國家情報系統的重大打擊。

此外，《泰晤士報》報導顯示，中國駭客針對英國高官及其親信的監聽行動至少持續 3 年，手段包括遠端滲透手機應用、監控訊息傳輸，以及定位追蹤。安全專家指出，這類攻擊不僅威脅個人隱私，也可能對國家安全與外交決策造成深遠影響。

美國情報來源指出，鹽颱風行動不僅針對英國，也波及美國及五眼聯盟其他國家，駭客可取得通訊元數據，掌握官員聯絡對象、聯絡頻率及地理位置。該入侵行動可能長期持續，讓中國情報單位能追蹤和分析政府高層通訊及行動模式。美國高階官員指出，此次全球性入侵「可能是間諜史上最成功的行動之一」。

《電訊報》指出，目前尚不清楚中國駭客從唐寧街官員手機取得的具體資訊，但情報來源認為，英國電信網絡安全優於美國，得益於 2021 年《電信安全法》，對電信業者提出更嚴格的保護義務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 各地解放軍全副武裝「進京勤王」? 京津唐高速被封 「這7字」害張又俠落馬....

(影) 張又俠、劉振立「避險」不同行? 抓的將官太多 傳要建「秦城第二軍事監獄」