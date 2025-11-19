斯巴克集團世界廁所日系列活動圓滿落幕 從教育到清潔展現全台 ESG 永續力

【警政時報 薛秀蓮／高雄報導】為迎接聯合國世界廁所日，斯巴克集團今年在北、中、南同步推動多項 ESG 公共衛生活動，從兒童環境教育、清潔專業提升到跨國技術合作，以「教育 × 職人 × 科技 × 國際合作實踐 ESG」，連續兩日舉辦大型系列活動，以「從孩子到車站、從教育到技術」的完整策略，展現企業在 ESG 的深度與廣度，持續打造更潔淨、安全、舒適的公共環境。

斯巴克集團於高雄車站舉辦世界廁所日 ESG 活動，產官學代表與吉祥物PIKA合影，共同見證集團多年專業清潔投入與成果。（圖／斯巴克集團提供）

一、11月15日：兒童繪畫比賽頒獎典禮

PIKA 帶領小勇士跳健康操 孩子用畫筆守護環境

斯巴克集團於松山火車站舉辦第二屆兒童繪畫比賽頒獎典禮，以「潔淨小特攻隊－守護環境的英雄故事」為主題，吸引全國學童踴躍參與。PIKA 吉祥物帶領全場孩子跳健康洗手操，寓教於樂，讓環境教育真正走入孩子生活。得獎作品亦同步在車站展出，吸引旅客駐足欣賞。

廣告 廣告

斯巴克集團於高雄車站舉辦世界廁所日 ESG 活動，產官學代表與吉祥物PIKA合影，共同見證集團多年專業清潔投入與成果。（圖／斯巴克集團提供）

二、11月16日：世界廁所日 ESG 成果活動

日本 Amenity 山戶伸孝社長親臨授證 TCM 清掃大師 台日合作全面升級

隔日在高雄火車站 B1 大廳舉辦的 ESG 公開活動，以「潔淨啟程，職人領航，數據驅動未來」為主軸，展示斯巴克引進日本匠人技術、導入科學化檢測與大數據管理的成果。

活動中表揚清潔職人，肯定其在車站與車廂清潔服務上的專業付出。（圖／斯巴克集團提供）

活動亮點包括：

1. 日本 Amenity 公司社長 山戶伸孝親自來台

分享日本廁所數據管理、機能檢測與服務流程優化經驗，並介紹日台合作的成果。

2.日本 TCM（Toilet Cleaning Master）清掃訓練與現場授證

山戶社長親自示範並為斯巴克集團遴選員工授證，使台灣清潔服務正式與日本國際級標準接軌。

3. 清潔職人表揚

表揚火車車廂清洗、車站環境清潔維護的職人獎章，讓大眾看見清潔職人的價值與使命。

4. 公益講座：公共清潔 × 科技 × 永續

介紹 AI、檢測設備與科學化清潔流程如何提升場站服務品質，引發現場熱烈回響。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光