斯拉法《下雪了》明夏巡演 沉浸開啟詩意奇幻之旅

記者黃朝琴／臺北報導

睽違9年，丑劇大師斯拉法作品《下雪了》，明年夏天6月再度來臺，首度進行臺北、臺中、高雄三地巡演，這齣全球巡演超過30年、深受大小朋友喜愛的經典作，以毫無冷場的驚奇舞台特效、生動有趣的小丑表演與充滿哲思的劇情，帶來顛覆性的超沉浸式觀劇體驗，以極具感染力的舞台魔法，為觀眾開啟一場充滿詩意的奇幻之旅。

《下雪了》2026年6月12、13日於高雄衛武營首演，6月19、20日移師臺中國家歌劇院，6月25至28日北藝中心演出。

當代最具影響力「丑劇大師」斯拉法・帕拉尼（Slava Polunin）所創作的經典劇作《下雪了》（Slava's SnowShow），自1993年首演以來已巡演超過30年，足跡遍及歐洲、美洲、亞洲等40多個國家、上百座城市，演出場次突破數萬場，不僅打破年齡、文化與世代的藩籬在世界各地收獲絕佳好評，更獲得奧利佛獎、百老匯戲劇桌獎等超過20項戲劇大獎，外媒盛讚「一生必看之作」。

《下雪了》全劇沒有一句台詞，卻充滿超乎想像的舞台特效與互動橋段，透過小丑們的肢體、光影、音樂，構築出一個充滿幻想與詩意的世界，讓不同文化背景的觀眾都能產生共鳴，更打破年齡的界線、無論是大人還是小孩都能沉浸其中並找到屬於自己的感動與喜悅。

其中，顛覆眾人觀劇體驗的舞台設計與特效更是本演出的一大亮點，巨大的白色蜘蛛網覆蓋整座劇場，由數百萬片雪花組成的暴風雪由舞台一路漫延至觀眾席，巨型彩球在人群之中翻滾。舞台與觀眾席的界線徹底消失，在斯拉法的魔法世界裡，觀眾不再只是旁觀者，而是成為演出的一部分，在歡呼與笑聲中沉浸在最純粹的快樂。

斯拉法・帕拉尼被譽為「世界最偉大小丑」。高中時期便接觸到默劇藝術並發展出獨樹一幟的表演風格。自1979年起，斯拉法迅速成為舞台與電視的常客，以詩意的表演方式展現他的天賦並不斷重新定義小丑藝術。其巔峰之作《下雪了》更是以一種完全嶄新的小丑表演形式，融合多元元素，贏得了全球的讚譽，成為風靡世界的經典之作。

全球巡演超過30年、演出超過上萬場的經典劇作《下雪了》收獲來自世界各地媒體的好評，美國指標性娛樂雜誌《綜藝》（Variety）即曾給出極高的評價：「斯拉法的《下雪了》之於丑劇，正如太陽馬戲團之於馬戲表演，充滿戲劇性又簡單動人，既引人入勝又鼓舞人心。」《金融時報》更列舉了觀劇過程中將感受到的情感：「震撼、振奮人心、驚心動魄、又充滿樂趣，讓我們重返童年那早已失落的伊甸園。」

除了劇評家與觀眾的好口碑，《下雪了》曾受到超過20項國際大獎的肯定，包括奧利佛獎（Olivier Awards）「最佳娛樂節目獎」、百老匯戲劇桌獎（Drama Desk Awards）「獨特戲劇體驗獎」等，被盛讚為劇場的傳奇之作，一生必看的劇場魔法。

丑劇大師斯拉法《下雪了》，全劇沒有一句台詞，透過小丑的肢體、光影、音樂，構築充滿幻想與詩意的世界。（聯合數位文創提供）

丑劇大師斯拉法《下雪了》，打破年齡界線、大人小孩都能沉浸，找到自己感動與喜悅。（聯合數位文創提供）

丑劇大師斯拉法《下雪了》，明年6月將於臺北、臺中、高雄三地巡演。（聯合數位文創提供）

丑劇大師斯拉法《下雪了》，巨大的白色蜘蛛網覆蓋整座劇場。（聯合數位文創提供）

丑劇大師斯拉法《下雪了》，數百萬片雪花組成的暴風雪，由舞台一路漫延至觀眾席。（聯合數位文創提供）

斯拉法・帕拉尼被譽爲「世界最偉大小丑」，以詩意的表演方式不斷重新定義小丑藝術。（聯合數位文創提供）

丑劇大師斯拉法《下雪了》，顛覆觀劇體驗，舞台特效與互動橋段，消弭觀眾與舞台界線，讓人沉浸魔法世界。（聯合數位文創提供）