斯文里整宅一期 整合達7成5

台北市長蔣萬安上任後，積極推動都更8箭加速更新老舊社區，除了大同區斯文里整宅三期已完成都更、二期公辦都更去年簽約，一期也已整合同意達7成5，此外，大安區屋齡50年的信維整宅將由北市都更處辦理招商前置作業，預計今年中公開徵求出資者。

蔣萬安昨主持大同區與里長有約座談，斯文里長江雪卿提案盼加速斯文里一期公辦都更期程，江雪卿指出，斯文里二期去年10月順利完成公辦都更招商簽約，過去這個地方叫「豬屠口」已經是一個標籤，希望市長督促加速招商，讓斯文里盡快脫胎換骨有煥然一新地名。

蔣萬安指出，近3年全市都更重建報核案件數，年平均量為過去8年的2.3倍，斯文里一期在去年已達第1階段約7成同意比例，預計將於今年第二季至第三季間進駐當地開說明會，持續推進公辦都更程序。

此外，北市府已於去年12月底同意由北市住都中心擔任信維整宅都更實施者，民國60年完工的信維整宅，居住空間老化及安全衛生風險逐漸出現，更曾被形容是「台北版九龍城寨」，地理位置雖緊鄰台北101大樓及大安森林公園，但超過500位所有權人意見難以整合。

為突破僵局，市府自109年起介入協助，並於112年啟動走動式駐點服務與設立駐地工作站，包括電訪、逐戶親訪、辦說明會、提供專業財務試算及建築需求調查。

住都中心指出，統計自110年起，市府已舉辦20場大型說明會及逾30場小型座談，受惠於114年市府調降整宅公辦都更第2階段意願門檻，意願比突破8成，第3階段則成功整合超過9成住戶意願。北市都更處表示，住都中心已展開招商前置作業，將依住戶需求研擬招商文件並持續辦地區說明會，預計今年中公開徵求出資者。