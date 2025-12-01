斯文韓星成敗類？網紅踢爆「他帶我老公去玩女人」淫亂生活曝…孩子傷口化膿也不管

朴施厚遭恐破壞他人家庭，還帶女網紅老公上聲色場所。圖／翻攝自IG／park_si_hoo_01

韓國男演員朴施厚曾出演《逆轉女王》、《清潭洞愛麗絲》等知名韓劇，卻在2013年演藝事業高峰之際，被女練習生指控撿屍性侵，後來因女方有與友人討論「仙人跳」的對話紀錄，雙方最終私下和解、撤銷告訴，朴施厚雖獲判無罪，但形象已受重創，近幾年都未有新作品。不料，朴施厚如今再被一名韓國女網紅踢爆他帶著前夫私約多名女性，導致家庭破裂，爆料一出立刻在引起韓網熱議。

朴施厚卷入外遇風波？網紅踢爆：前夫與他出入聲色場所

根據韓媒The Fact報導，這名韓國女網紅A曾在今（2025）年8月爆料朴施厚曾安排她前夫B男結識多名女性，導致她的婚姻破裂。爆料曝光後迅速引發輿論，也釣出朴施厚方面立即反駁稱爆料只是A女的單方面主張；前夫B男也隨後否認，表示他與朴施厚只是「家鄉兄弟般的關係」，他也從未被對方介紹女性。

A女時隔4個月後，在律師陪同下出面受訪時表示，她其實與B男已在2018年離婚，但仍同居到2021年，關係不算惡劣，直到B與朴施厚越來越親密後，一切才開始變調。A女透露，朴施厚自2020年起就經常進出2人住處，隨著2人越走越近，B男在外逗留時間也越來越長，更開始對家庭冷淡，最終與B男大吵一架後就被要求搬離住處，A女也在2021年2月正式離家。

朴施厚遭控破壞他人家庭，還帶女網紅老公上聲色場所。圖／翻攝自IG／park_si_hoo_01

A女表示，由於大兒子有自閉症傾向，因此離婚時她選擇將監護權交給經濟能力較好的前夫B男，認為這樣會讓孩子過得更好，離婚後同居的3年時間，2人也共同照顧孩子，沒想到當她離家後，就再也無法探視孩子：「我離家後，如果B能讓我正常探望孩子，我也不會如此生氣，但他完全不給探視，5年內我只見過孩子約10次，他後來甚至把孩子的電話、訊息都封鎖掉我。」

不僅如此，A女有一次直接前往B家探望時，發現孩子雙腿滿是傷疤且還正在化膿，但沒人知道發生什麼事，還只有保姆隨意擦藥，氣得她決定拿走B男的手機，希望藉此逼迫B男聯絡她，沒想到卻從手機中發現B男和朴施厚一起出入聲色場所的廝混證據：「我不是說B以前是完全清白，他以前也愛喝酒、愛女人，但沒有到這個地步。自從和朴施厚走在一起後，他完全不回家、沈迷酒色。」

朴施厚近年來已鮮少出現在螢光幕前。圖／翻攝自IG／park_si_hoo_01

另外，A女離家成為網紅後，曾聽見某位同行告知B男更荒唐的行徑：「有位認識的網紅妹妹告訴我，她曾被B和朴施厚邀請去『包下派對房、叫女性來玩』的聚會，她甚至有B的聯絡方式」。A女此後也對朴施厚大失所望，認為以前上門拜訪時的親切行為竟全是假意：「這樣的人卻對我兒女裝得很親切，還對我女兒說『像選美冠軍』，我感到極度失望。」

A女甚至在手機中看見B男與朴施厚互傳網紅照片、匯款帳號等聊天記錄，因此認為該網紅的說法恐是事實，但因A女是在B男出國期間擅自闖入B男家中拿走手機，才挖出上述證據，因此對於朴施厚「唆使他人外遇」的主張也遭質疑。對此，A女則強調她才是受害者，並堅稱她公布的內容都是曾發生過的事實：「我不是完全無辜。若我因竊盜或名譽毀損受罰，我會承擔，但B和朴施厚也應該承認他們做過的事！」

朴施厚對A女提告。圖／翻攝自IG／park_si_hoo_01

報導指出，目前B男已對A女提出竊盜、違反《個資法》、名譽毀損等指控，其中名譽毀損的部分已移送檢方審查；違反《個資法》的部分則裁定不移送。另外，朴施厚也對A女提出名譽毀損告訴，此案目前僅完成第一次警方調查，尚未移送。



