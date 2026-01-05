斯洛伐克國旗加入國徽 明確區分捷克斯洛伐克國旗 (圖)
斯洛伐克國旗（左）以白、藍、紅三色橫條為底，並在中央加入斯洛伐克國徽，該國徽以雙十字架立於三座藍色山峰之上，明確區別於捷克所沿用的捷克斯洛伐克國旗。圖片攝於113年12月18日。
中央社記者劉郁葶布拉提斯拉瓦攝 115年1月5日
