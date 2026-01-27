斯洛伐克媒體專訪李南陽：深化半導體合作抗中威脅

（中央社記者劉郁葶布拉格27日專電）斯洛伐克主流財經媒體「經濟日報」（Hospodarske Noviny）今天以「台灣如何抵禦中國威脅」為題，全版刊登專訪駐斯洛伐克代表李南陽報導，內容包含台灣與斯洛伐克在半導體的合作進展，以及闡述區域供應鏈安全與台海和平重要性。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，此為斯洛伐克媒體在一個月內第二篇針對台海情勢及台斯半導體合作所做專訪報導，顯示斯洛伐克媒體的重視程度。

此篇「經濟日報」專訪聚焦台灣在面對國際秩序及地緣政治變動之時，如何藉由深化半導體產業合作抵禦中國威脅，並說明台斯雙邊在半導體、產業轉型及人才培育等領域的合作進展，以及對區域供應鏈安全與台海和平對歐洲的重要性。

針對台海安全情勢，李南陽呼籲，台灣在全球高階半導體供應鏈中具關鍵地位，與歐盟、美國及日本等主要經濟體高度連結，任何衝突都將為利害關係者及全球帶來極高的經濟與政治代價。

李南陽表示，台灣致力台海和平及穩定，同時持續強化自我防衛能力、提升社會韌性，並與國際夥伴合作，防止任何破壞區域和平的行為。他強調，台灣人民有堅定意志守護自身的民主與自由。

報導指出，有關台斯近年共同推動的「半導體能力建構計畫」，李南陽表示，4年期計畫由台灣政府協助推動，成果豐碩，並由台灣工業技術研究院提供技術諮詢，核心目標包括在斯洛伐克科技大學（STUBA）與斯洛伐克國家科學院設立功率半導體測試與封裝實驗室、推動研發合作，以及培育專業人才。

去年12月，相關實驗室已於斯洛伐克科技大學正式揭牌並完成基礎建設。計畫完成後，斯洛伐克將具備中東歐地區最完整的功率半導體解決方案，成為汽車科技與相關產業升級的重要動能，並有助吸引外資、留住高階人才，將長期發展根基深植於當地。

李南陽透過專訪強調，台灣是全球少數願意實質進行技術移轉的國家，功率半導體技術對於斯洛伐克汽車產業邁向電動化具高度價值。

李南陽說，台灣也同時協助斯洛伐克培植半導體人才赴台進行專業訓練與短期研修，隨著各項設備到位，斯洛伐克專家將可在地運作並持續強化研發能量，並透過與維西格勒國際基金（International Visegrad Fund）合作舉辦研討會，攜手中東歐地區夥伴共創產業新生態，接軌全球半導體供應鏈。

「經濟日報」為斯洛伐克專業財經媒體，讀者多為政經決策官員及專家學者，具權威性與政策建議效益。（編輯：張芷瑄）1150128