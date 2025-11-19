斯洛伐克萬人上街抗議總理! 費科保守民粹、親俄走向引眾怒

斯洛伐克上萬人走上街頭，要求總理羅伯特．費科下台。 圖：翻攝自 X《Anton Gerashchenko》

[Newtalk新聞] 週一（17）東歐國家斯洛伐克發生示威行動，上萬人走上街頭抗議現任民粹主義總理羅伯特．費科（Robert Fico）與他的極端民族主義、保守主義內閣。而當日也是 1989 年，斯洛伐克脫離一黨專制，邁向民主化里程碑的天鵝絨革命紀念日。

20 世紀 80 年代下旬，東歐社會再起反對共產黨專制的浪潮，但與布拉格之春的武力鎮壓不同，此時的蘇聯已今非昔比，最終東歐衛星國先後民主化，致使「東方集團」宣告結束。這一轉變大多數情況下是非暴力的，故廣義上來說不只斯洛伐克，整個東歐民主化或皆可稱為天鵝絨革命。

1989 年的斯洛伐克天鵝絨革命。圖：翻攝自 X《 European Commission 》

費科在共產黨專政時期便已投身政治，在斯洛伐克政壇活動迄今已近 30 年，曾四度當上總理，整體上採取傾向俄羅斯的方針。針對他的大規模抗議大致始於 2024 年，除了由於其意識形態，也因其反對歐盟對俄制裁、反對烏克蘭加入北約等。

在天鵝絨革命紀念日當天，儘管陰雨綿綿，抗爭者仍高喊「我們受夠了 Fico」、「我們想要改變」、「下台」的口號，並舉天鵝絨革命思想家瓦茨拉夫．哈維爾（Václav Havel）的名言：「真理與愛必須戰勝謊言與仇恨」。

斯洛伐克街頭舉標語的人群。圖：翻攝自 X《 Economïst Fella 》

據《美聯社》報導，費科政府還取消了天鵝絨革命紀念日的國定假日，稱其為經濟因素。這同樣是一部份抗議爆發的原因，進步斯洛伐克黨黨魁米哈爾．希梅奇卡（Michal Šimečka）反駁道，費科只是想告訴我們，自由的節日是毫無意義的、毫無用處的，但我們重視自由，絕不會讓它被奪走。

