斯洛伐克2列車相撞無人喪生！11傷患送醫、數十人輕傷返家

斯洛伐克（Slovakia）首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）附近地區9日發生1起列車相撞事故，幸運的是，事故未造成任何人員死亡，僅11人傷勢較重。斯洛伐克內政部長舒塔伊-埃斯托克（Matus Sutaj Estok）於現場向媒體證實，雖然撞擊力道相當猛烈，但所有乘客皆已安全撤離。

據「斯洛伐克共和國通訊社」（Tlačová agentúra Slovenskej republiky，TASR）報導，事故發生在布拉提斯拉瓦省（Bratislavský kraj）的佩濟諾克（Pezinok）與布拉提斯拉瓦之間的鐵路線上，當時2列火車因不明原因相撞。事故後，現場立即啟動大規模緊急應變行動，共有超過60名警察與70名消防員趕赴現場協助救援與疏散乘客。

根據舒塔伊-埃斯托克的說明，共有11名傷者被緊急送往布拉提斯拉瓦的醫院接受治療，另有數十名乘客受到輕傷，在現場接受醫療人員的初步處理後已陸續返家。

斯洛伐克司法部長蘇斯科（Boris Susko）也在事後聲明中指出，監獄暨司法警衛隊（Prison and Judicial Guard Corps）已派出多輛疏散巴士前往現場，協助將受困旅客安全轉運至指定地點。蘇斯科表示：「我在此衷心祝願所有受傷者早日康復，也感謝第一線救援人員的迅速行動與專業表現。」

