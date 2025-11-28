斯洛維尼亞二度安樂死公投 遭過半民眾否決

斯洛維尼亞日前第2次針對安樂死的公投結果發生逆轉，170萬的選民中投票率達到20%，當中53%的民眾否決讓安樂死合法化，47%的民眾支持，根據規定1年內無法再針對此案提出公投，也讓長期推動反安樂死的保守派鎮營相當振奮。

斯洛維尼亞反安樂死運動人士波維克表示，「這項結果對全世界傳送了一個訊息，我們斯洛維尼亞人知道如何減輕痛苦，而不是提供致命的藥物，因此這是對世界的重大訊息。」

斯洛維尼亞2024年6月針對是否讓安樂死合法化首次舉行公投，當時支持者達55%，該國國會在今（2025）年7月正式立法，但天主教會所支持的反安樂死保守陣營，發動公民連署，最終成功跨越門檻，因此11月底再次舉行公投。選前民調顯示，仍有54%的民眾支持安樂死合法，但公投結果卻出現大逆轉。支持安樂死合法化的陣營表示不會就此放棄。

斯洛維尼亞國會議員蘇姬奇說，「這不是結束，這是我們的持續奮戰，讓飽受不治之症的病患，有著無法言語痛苦的人，擁有某些尊嚴。」

斯洛維尼亞總理高洛柏在這次公投前呼籲民眾能支持讓安樂死合法化，反對派則指控政府利用該法「毒殺」病患和年長者，天主教會表示，協助死亡跟聖經福音、自然法則和人類尊嚴的基礎互相衝突，選民看法也兩極化。

斯洛維尼亞民眾認為，「你永遠不知道何時會需要安樂死，如果我在醫院受盡折磨，罹患不治之症，安樂死會比較好。」

也有斯洛維尼亞民眾說，「我投下反對票，因為我認為生命會找到出路，不需要讓它支離破碎。」

86歲的詹澤科維奇，已故亡妻雅蘭卡因承受多年病痛，在2023年65歲時選擇前往瑞士進行安樂死，注射藥物5分鐘後，雅蘭卡就在他的懷中離世，詹澤科維奇表示從不後悔當初的決定。

安樂死病患家屬詹澤科維奇表示，「我不後悔，我遺憾的是我們無法找到能幫助她的藥物，否則她現在還會跟我作伴。」

目前全球僅有少數國家或地區，將由醫生執行的主動安樂死，或病患自行服藥的輔助死亡合法化，兩者皆合法的包括荷蘭、比利時、盧森堡、加拿大等國，但無論何者都有嚴格的條件規範，而允許外國人前往尋求安樂死的瑞士，屬於讓病患自行服藥的輔助死亡，斯洛維尼亞原本通過的安樂死也屬於此類，主動安樂死並不合法。