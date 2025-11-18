斯洛維尼亞通過爭議法律 被指歧視羅姆人

〔國際新聞中心／綜合報導〕斯洛維尼亞政府17日通過一項法律，賦予警方在所謂「高風險」地區突襲與監控住家的權力，被指歧視羅姆人(Roma)，要求歐盟介入。

這項被稱為「舒塔爾法」(Šutar law)的「維護公共安全緊急措施法」，是以阿萊什‧舒塔爾(Aleš Šutar)命名，他在接到兒子求救後趕往一家夜店時，與一名21歲羅姆男子爆發衝突而喪命。

這起事件上個月發生在斯洛維尼亞南部新梅斯托(Novo Mesto)的LokalPatriot夜店外，引發大規模街頭抗議，警方進駐羅姆社區，並導致2名部長請辭。

中間偏左的「自由黨」(Freedom party)總理高洛伯(Robert Golob)承諾推出新的安全措施，並強調這些措施「不是針對任何特定族群，而是針對犯罪本身」。

「維護公共安全緊急措施法」在舒塔爾死亡後2週首次提出，在17日最終表決前雖有調整，但仍保留多項具爭議的條款，包括警方在「安全風險區」內可在沒有法院命令的情況下，基於「為立即查扣槍枝、保護民眾而屬不可避免且必要」，

進入住宅或交通工具。

警方也可以在認定人民生命或財產面臨風險時，利用技術手段進行拍攝與錄影，例如無人機或車牌辨識系統。

至於何謂「安全風險區」，則將由警察總長或警察行政主管，依據安全評估在地理上劃定。

批評者指出，這項法律帶有歧視性，將整個羅姆人視為安全威脅。歐洲羅姆基金會副主席哈利提(Mensur Haliti)呼籲，歐盟執委會應審查其內容，「這項法律將整個社區變成安全區，將其居民變成安全分類，降低鎖定那些已被排除在自由與公平政治參與之外的群體，所需付出的政治代價。」

哈利提強調，斯洛維尼亞做了一件歐洲很少願意承認在歐盟內部發生的事：它通過1項將整個少數族群視為安全威脅的法律，「1個允許恐懼成為內部政策的聯盟，沒有資格向鄰國說教民主與法治。如果歐洲無法在內部維護其標準，它在對外要求時也失去可信度。」

一個左翼政黨聯盟拒絕參與國會審議，指稱這項法律具有壓制性，但斯國民間似乎呈現高度支持。斯洛維尼亞廣播電視台(RTV Slovenia)委託的調查顯示，超過6成受訪者表示認同政府的應對方式。

全世界的羅姆人數量並無官方統計或可靠統計，可確定的是大部分居住在歐洲，包括羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利、塞爾維亞和斯洛伐克等地，估計人口約1000萬。羅姆人也因為流浪與貧窮的生活，長期遭受歧視和迫害，進而發展出與當地主流不同的生活方式和文化。

