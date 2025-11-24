斯洛維尼亞「坎卜斯之夜」 延續過耶誕恐怖傳統

頂著羊頭的惡魔帶著電鋸出場，還衝向場邊嚇人，引來驚叫連連。

斯洛維尼亞首都以北的戈里察內，22日晚間群魔亂舞，這宛若歐洲中元節的場面，是耶誕的恐怖傳統「坎卜斯之夜」。

參加民眾表示，「今年跟往年一樣很棒，這是我第2次參加，看見這麼多人來當然開心，這項傳統還保存，不同團體也聚一起。」

坎卜斯（Krampus）是歐洲耶誕傳說中一個半羊半魔的角色，專門在耶誕佳節修理調皮的小孩，與發禮物給好孩子的聖尼古拉同場出現，可說是耶誕節傳統對照組，一個扮白臉、一個扮黑臉來「教導」小朋友，只是當惡魔代價可不小。

參加民眾說道，「這套皮毛大約800歐元，面具大概1100歐元，一整套服裝大概花2000到3000歐元。」

當一回耶誕惡魔，光行頭就要新台幣7萬2000元起跳，價格挺嚇人的，但還是讓不少人每年都來花錢扮鬼，甚至加碼帶道具來拉高驚魂指數。這個曾遭羅馬天主教試圖禁止的慶祝活動，時至今日儼然成為大人版的萬聖節。