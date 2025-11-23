斯洛維尼亞4.6萬人連署反安樂死 今二度公投決定

中東歐國家斯洛維尼亞相隔一年後，今天(23日)再度舉行安樂死公投。這場由保守派人士推動的公投案必須獲得五分之一合格選民同意才能有效通過，否則相關法律將繼續實施，未來一年內也不得就同一議題再次公投。

法新社報導，在此之前，斯洛維尼亞去年已舉行公投支持安樂死合法化，並在今年7月正式上路。不過，這項法律仍受到部分保守派人士反對，並在收集4.6萬份連署書後發起二度公投。

斯洛維尼亞約有170萬合格選民，至少需有34萬選民投下反對票才能推翻立法。去年6月那場公投中，有55%的選民投票支持安樂死合法化。

根據該國的安樂死法規，一名神智清醒的絕症患者在難以忍受痛苦，且所有治療選項都已經用盡的情況下，將有權利獲得協助死亡(assisted dying)。

該法也允許病患在治療無法帶來復原前景或改善狀況時尋求協助死亡，但精神疾病例外。

根據該國主流媒體「每日報」(Dnevnik)本週基於700名受訪者發布的民調結果顯示，約有54%的公民支持協助死亡合法化，近31%反對，15%尚未決定。

總理高洛伯(Robert Golob)敦促公民支持安樂死合法化，「這樣我們每個人都可以決定如何結束我們的生命，以什麼樣的尊嚴來結束」。

反對派則指控政府利用該法「毒殺」病患和年長者；天主教會表示，協助死亡「與福音、自然法則和人類尊嚴的基礎互相衝突」。

如果公投未能通過，斯洛維尼亞將加入歐洲其他幾個安樂死合法化國家的行列，如荷蘭和奧地利。法國下議院已在今年5月一讀通過類似法案，英國議會也正在就相關議題進行討論。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

(編輯：許嘉芫)