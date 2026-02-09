斯諾克世界大獎賽／趙心童奪冠 寫中國球員最佳戰績

斯諾克（又稱撞球或桌球）世界大獎賽決賽在香港舉行，中國選手趙心童以10：6戰勝同胞張安達，獲得職業生涯第四座排名賽冠軍，也寫下中國選手在該賽事的最佳戰績。

京報體育報導，決賽採19局10勝制，冠軍獎金為18萬英鎊。第一階段雙方戰成4：4平，其間趙心童在第7局轟出單桿145分，刷新了肖國棟保持的賽事單桿最高分紀錄144分。

進入第二階段，趙心童接連打出單桿85分和75分，連勝兩局將比分擴大至6：4。張安達隨後以單桿53分贏得第11局，但趙心童緊接著回敬一桿111分，以7：5保持優勢。儘管張安達在第13局扳回一城，將比分追至6：7，但趙心童在比賽末段再度掌控局面，連續轟出單桿134分、65分和131分，連下三局，最終以10：6鎖定勝局。

斯諾克世界大獎賽自2015年創辦以來，中國選手的最佳戰績僅有丁俊暉曾闖入決賽。此次趙心童一舉奪冠，不僅突破歷史，也收穫個人職業生涯的第四座排名賽冠軍獎杯。此前，他已先後奪得2021年英錦賽、2022年德國大師賽以及去年世錦賽冠軍。

趙心童賽後說：「我在前兩輪差點被淘汰，但現場觀眾的支持給了我很大的動力；還要感謝主辦方搭建這個平台，讓我們展現技術。」對於衛冕世錦賽目標，他坦言要一桿一桿去打，不會讓自己有更大壓力。

