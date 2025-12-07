斯里蘭卡世紀洪災奪618條人命 仍有209人下落不明

氣旋迪特瓦（Ditwah）挾帶暴雨肆虐斯里蘭卡，多棟房屋被洪水淹沒，僅有屋頂露出水面。（路透社）

斯里蘭卡遭受氣旋迪特瓦（Ditwah）重創，其引發的嚴重洪患與土石流堪稱該國本世紀最嚴重天災，這場災難波及該國超過200萬人，相當於全國人口近10%。截至目前，死亡人數已上升至618人，且仍有209人下落不明，多達7.5萬棟房屋受損或倒塌；官方隨即宣布啟動賑濟計畫，承諾提供重建及罹難者慰問補助，全力協助善後。

綜合外媒報導，氣旋迪特瓦挾帶暴雨肆虐斯里蘭卡，導致超過200萬人受災。當局證實，截至目前已有618人死亡，其中464人來自盛產茶葉的中部地區，同時仍有209人下落不明；全島房屋受損逾7.5萬棟，其中近5,000棟已完全被毀；此外，該國多條道路遭山崩阻斷，部分地區供水系統更因此中斷，居民只能依賴瓶裝水或自然湧泉度日。

然而，危機尚未解除，斯里蘭卡國家災害管理中心（The Disaster Management Centre, DMC）示警，中部山區及西北部因連日暴雨，地質已相當不穩定，氣象部門更預測，9日至11日還有一波新降雨，當局已緊急針對重災區中部山區再度發布土石流警報，呼籲民眾嚴加防範。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）親赴災區視察時帶來重建承諾，並指出由於2025年政府財政收入超出預期，「我們可以在不增加國債的前提下，為受災民眾提供大筆救濟金」。當局已於5日公布重大賠償計畫，協助民眾重建家園並振興受創企業，這也顯示正從經濟崩潰中復甦的斯里蘭卡雖面臨艱鉅挑戰，但仍努力展現應對天災的財政韌性。





