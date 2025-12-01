斯里蘭卡世紀洪災334死！全國進入緊急狀態

斯里蘭卡國家災害管理中心表示，氣旋迪特瓦引發的洪水與山崩災情急劇惡化，死亡人數從稍早的212人攀升至334人，仍有近400人下落不明。這場災難已影響超過130萬人，約2萬棟房屋被毀，10萬8千名災民被安置在政府設立的收容中心。

總統迪桑納亞克在全國演說中宣布國家進入緊急狀態，他表示這是斯里蘭卡歷史上最大、最具挑戰性的天災之一，並矢言在國際援助下重建國家。這起災難是繼2004年印度洋大海嘯造成該國約3萬1千人喪生後，最嚴重的天然災害。

廣告 廣告

受創最嚴重的地區包括中部的坎迪與巴杜拉，多個村落因土石流與外界隔絕，道路因倒樹與土石流中斷。首都可倫坡低窪地區仍一片汪洋，克拉尼河沿岸水位持續上升，當局持續發布撤離令。全國約三分之一地區斷水斷電，救難人員正逐步清理阻礙，實際災情仍在評估中。

稍早一架負責為可倫坡北部醫院運送物資的貝爾212型直升機墜入河中，五名機組人員均已送醫治療。隨著糧食與乾淨水源短缺，災民生活困境日益嚴峻。

國際救援陸續抵達，印度直升機已從中部科特馬勒救出24人，包括孕婦與行動不便者。巴基斯坦派遣救援隊，日本承諾提供援助並將派員評估災區緊急需求。斯里蘭卡全國基督教福音聯盟已著手向500位受災牧者及教會同工發放緊急救援物資，每戶將獲得價值3萬盧比的物資包。

氣旋迪特瓦昨天已北轉朝印度方向前進，當局預估可倫坡洪水至少還需一天才會消退。天氣預報顯示暫時不會再降雨，但官方警告搜救與災後重建仍面臨重大挑戰。雖然斯里蘭卡常年有雨季，但如此大規模的災情實屬罕見，本世紀最嚴重水災發生在2003年，當時造成254人死亡。

更多品觀點報導

蘇澳水患煙波飯店30幾輛車泡水！車主批「人禍」集體訴訟求償

葉元之質詢災後復原慢半拍 與陳金德激辯道歉標準

