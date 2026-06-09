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斯里蘭卡政府近期展開大規模反貪腐行動，針對長期掌權的拉賈帕克薩家族勢力進行清算。前副部長 Sarana Gunawardena 因涉嫌在近20年前收受回扣，週二遭法院重判16年徒刑，成為最新一名入獄的前朝高官。

斯里蘭卡法院週二（19日）宣判，曾在前總統 Mahinda Rajapaksa 任內擔任副部長的 Sarana Gunawardena，因涉及四項貪汙罪名，每項罪名各處4年徒刑且合併執行，總計需服刑16年。法院強調，此判決旨在震懾公部門貪腐行為，並拒絕了律師提出的減刑請求。

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根據調查，Sarana Gunawardena 被控在約20年前，於租賃車輛與建築物時向供應商超付1150萬盧比，並從中收取回扣。除了刑期外，法院還對其處以180萬盧比的罰款。他是繼前部長 Mahindananda Aluthgamage 與 Nalin Fernando 之後，近期內又一位被判處重刑的前朝官員。

自2022年斯里蘭卡爆發嚴重經濟危機與大規模抗爭，導致前總統 Gotabaya Rajapaksa 下台後，新政府便致力於打擊貪腐。現任左翼總統 Anura Kumara Dissanayake 上台後，進一步強化了反貪腐委員會的權力，這也是為了符合國際貨幣基金（IMF）29億美元紓困計畫中，對於治理改革與打擊金融犯罪的要求。

除了貪汙案，當局也重啟對多宗重大刑事案件的調查。上週法院已對 Gotabaya Rajapaksa 實施出境限制，以調查其是否涉及2019年造成279人死亡的復活節連環爆炸案。當時的情報首長 Suresh Sallay 目前已被拘留，他被指控策劃襲擊以製造混亂，為拉賈帕克薩家族重掌權力鋪路。

原文出處：斯里蘭卡反貪腐大清算！前副部長收回扣遭重判16年

本文由AI協作，經編輯審核後發布