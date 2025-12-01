斯里蘭卡山崩洪災已330死 總統稱「史上最大天災」

從小船上拿下保麗龍浮板，受災民眾將救難物資一一放在浮板上，推著浮板回家。受到迪特瓦氣旋影響，南亞國家斯里蘭卡引發洪水和山崩，造成罹難民眾超過330人，還有將近400人失蹤。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克表示，這是國家史上發生的最大自然災害，宣布進入緊急狀態。

迪桑納亞克說：「我們正面臨史上規模最大、最具（救援）挑戰性的天災，我們也意識到，正在進行的救援行動，是我國史上最艱難的。」

斯里蘭卡災害管理中心發出的聲明表示，統計有將近100萬人受到影響，將近20萬人被迫尋找避難所。迪桑納亞克表示，將會向國際社會求助，重建一個更美好的國家。

廣告 廣告

另外，印尼、泰國因為受到熱帶風暴影響，也出現嚴重洪災。印尼有超過440人死亡、超過400人失蹤。其中蘇門答臘島災情慘重，有數千人因此受困，缺乏食物、飲用水與民生物資。當局表示，已經從雅加達調派2艘軍艦，運送救援物資到孤立地區。

而泰國至少有170人死亡，就連出勤救援的消防車，也因為水淹半個車身高，動彈不得。救難人員開著小船，在宋卡府的合艾市一一搜尋倖存民眾，救援民眾離開。

目前重創斯里蘭卡的迪特瓦氣旋，已經開始從印度南部沿海地區移動，當局也緊急派遣救難人員，進駐到東南部泰米爾納德邦與安得拉邦的沿海地區，防範風災。

印度國家災害緊急部隊助理指揮官帕萬表示，「由於迪特瓦氣旋從孟加拉灣形成，為了預防災情，國家災害緊急部隊第10營的1個小隊，已經駐紮在內洛爾，這個小隊共有30名救援人員。」

熱帶風暴與氣旋引發的洪災，讓至少3個國家超過900人罹難，斯里蘭卡空軍表示，巴基斯坦已經派遣救援團隊前往救災。日本也承諾提供援助，預計將會派出救援隊伍，評估災區的緊急需求。