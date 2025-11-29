斯里蘭卡暴雨山崩 已釀46死23失蹤
斯里蘭卡首都可倫坡市區，到處可見淹水的景象，民眾揹著家裡的老人和小孩涉水而過。
迪特瓦氣旋28日向北侵襲斯里蘭卡，夾帶強風和豪雨，讓原本的雨季雨勢更加劇烈。中部和東部地區24小時內降雨量超過300毫米，部分地區甚至達到512毫米，導致全國各地大規模淹水，也引發土石流和山崩。
北部的阿努拉達布拉市，很多房舍幾乎整棟淹沒，民眾爬到樹上等待救援。根據國家災害管理中心的統計，多達4萬4千人受到影響，學校和公共區域都成了臨時避難所。
斯里蘭卡交通公路城市發展部長拉特納亞克指出，「我們面臨近代史上最嚴重的災情，從氣象專家、灌溉專家到民眾的經驗來看，大量降雨加上一個小型氣旋，是造成這次災情的主因。」
由於氣旋尚未離開，斯里蘭卡在未來12小時內，恐怕將持續出現淹水災情。
而過去1週因為氣旋引發水患的印尼和泰國等國，水逐漸退去，災後重建工作才正要開始。印尼亞齊省許多房舍還埋在泥濘中，斷掉的橋樑等待修復，民眾也努力清理家門口的泥堆，不過由於淹水夾帶大量的泥沙，民眾抱怨連連。
印尼民眾拉哈尤表示，「你看，因為淹水，都洗不乾淨。」
印尼民眾阿加迪指出，「我的店整個淹沒，已經2天。」
泰國南部的沙敦府雨勢已經暫停，但市區道路和設施受損嚴重，有些地區淹水還沒退去。民眾家裡的家具和用品佈滿泥沙，後續的清理工作相當耗時。
泰國防災單位28日表示，連日豪雨引發的洪水，影響南部12個府，衝擊超過120萬戶家庭、總共360萬名居民的生活。
