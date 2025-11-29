斯里蘭卡暴雨致災！洪水與山崩奪69命 災民急逃命：30年來最嚴重洪

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

斯里蘭卡連日豪雨持續肆虐，全國多地爆發洪水與山崩災情。災害管理中心（DMC）最新指出，已有至少69人罹難、34人失蹤，傷亡人數仍在上升。由於部分地區24小時內降雨量高達360毫米，政府宣布關閉全國公家機關與學校，以防災情進一步擴大。

斯里蘭卡連日豪雨持續肆虐，全國多地爆發洪水與山崩災情。（圖／美聯社​​​​​​）

官方表示，受熱帶氣旋迪特瓦（Ditwah）影響，全國上週遭遇惡劣天氣侵襲，周四起豪雨更加猛烈，中部茶園聚集的巴杜勒（Badulla）及紐瓦勒埃利耶（Nuwara Eliya）地區受創最深，僅周四一天就有超過25人死於山崩，另有21人失蹤、14人受傷。其他地區同樣傳出零星山崩與溢堤事件，至少3000戶房屋在泥流中受損，部分村落道路中斷，救援行動困難重重。

多處住宅區遭洪水淹沒，首都可倫坡（Colombo）周邊同樣受災。住在郊外卡杜韋拉（Kaduwela）的56歲居民拉特納雅克（VSA Ratnayake）告訴「半島電視台」（Al Jazeera），家中被迫提前撤離，「這可能是這30年來最嚴重的水患。」氣象單位指出，儘管部分地區雨勢略有減緩，但北部與中部的雨帶仍未完全消散，後續仍需嚴密監測。

災害管理中心強調，目前水位上升速度及災情分布恐將超越2016年的大洪水，該次洪水造成全國71人喪生。官員呼籲民眾保持警戒、遵守撤離命令，以保障生命安全。隨著搜救行動持續進行，當局也提醒後續豪雨可能再度引發山崩與淹水。

熱帶氣旋正往印度南端移動，印度氣象局也對該國南部臨海地區發布紅色警報，預計將出現強降雨。

