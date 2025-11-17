斯里蘭卡校園環保 資源回收帶動風氣

斯里蘭卡慈濟，最近開展了一項環保計畫，重點關注廢棄物管理。志工前往可倫坡一所小學，向師生們說明目前地球環境受到的威脅，學校可以逐步做出環保行動，首先就是設置回收桶，也和大家討論出，生活上那些行為就是環保好習慣。

動畫片裡，砍樹伐林，實則警示著地球需要人類保護。

帕塔卡達小學教師 Gayantha Chamari：「今天的內容 教會了我們，環境是如何被破壞的，並教我們如何拯救地球，以免地球受到如此破壞，環境經常受到塑膠等物質的破壞。」

斯里蘭卡慈濟人，在可倫坡的「帕塔卡達小學」，推出環保計畫。從設置回收箱開始、回收、種樹、堆肥，從校園到家庭，生活上可以實踐。

帕塔卡達小學學生 Rashmi Rasanjalee：「我們去市場的時候，可以用草袋代替，聚乙烯製成的塑膠袋。」

下課後，志工準備了午餐，帶動全校師生，完成一項護生愛地球的行動，就是茹素。

