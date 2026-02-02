斯里蘭卡水患 發放物資度難關

斯里蘭卡 2025年12初，遭遇嚴重水患，首都可倫坡 低窪地區 積水嚴重，慈濟志工在發放前一周，就開始準備打包作業，當地青年都來付出，慈濟在戈塔圖瓦中學發放的這一天，志工雙手送上乾糧，希望陪伴災民度過生活難關。

物資就定位，在學校等待人的人潮，滿心期待。

受災居民 麗諾薩：「今天很高興有這個活動，因為水患 財物都泡水了很難過，在這個艱難時刻能得到幫助很有福報，你們不分宗教或種族，這分幫助 彌足珍貴。」

去年12月初，連日暴雨引發的嚴重水患，許多房屋損毀，斯里蘭卡慈濟志工，選在重災區哥達圖瓦，發放糧食。

志工 米羅：「目前 居民處在非常艱難的時期，他們的生計被徹底摧毀，許多人已經一個半月以上，無法重返工作崗位，我相信所有參與者的努力，都為他們帶來了巨大的力量和希望。」

社區志工 尼瑪爾西里：「你們提供的乾糧，足夠他們維持一個月左右，我們對此感激不盡。」

每一份物資，不只由志工虔誠遞上，也親手打包。從登記第一天開始，慈青和當地童子軍，一起做好事。

志工 沙希爾：「今天 我來這裡是為了幫助慈濟，和受災居民，我期待未來能繼續參與慈濟的活動，並且一定會積極參與。」

慈青 帕西尼：「我想這些乾糧，對他們來說很有幫助，我很高興能參與這樣的活動。」

多方互助，讓1千2百多戶家庭，有支持的力量，暫時度過生活難關。

